París despliega un corazón gigante para recibir declaraciones de amor

La ciudad de París desplegó ayer un corazón gigante de 900 metros cuadrados en el suelo de la plaza del Ayuntamiento, en una instalación de arte efímero para que los ciudadanos le dejen mensajes de amor con motivo de San Valentín.

Bajo el eslogan "París te quiere siempre", el objetivo es que la gente llame a un número y grabe mensajes cortos con sus testimonios de su amor por esta ciudad, considerada símbolo de los enamorados y de la cultura.

Esos mensajes, recogidos entre hoy y el 5 de marzo, podrán escucharse desde el 7 del mes próximo en distintos puntos de la ciudad, explicó el Ayuntamiento en un comunicado.

"En este período difícil, tenemos necesidad de proyectarnos en el futuro y recuperar la esperanza", explicó la alcaldesa de la capital francesa, Anne Hidalgo.

Algunos de los testimonios que ya se han dejado hablan del amor, como no puede ser menos en San Valentín: "París, te amo porque me he enamorado tres veces", dijo un participante.

Pero tampoco faltan mensajes que aluden a la complicada situación que vive la ciudad por los cierres de todas las instituciones culturales para intentar frenar la pandemia: "París, te amo por tus museos y tus teatros, que deseo recuperar".