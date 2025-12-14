logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

THE PARK

Fotogalería

THE PARK

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Partido de primer ministro gana escaños en elecciones de Irak

El partido de Mohammed Shia al-Sudani consigue más escaños pero no suficientes para segundo mandato

Por AP

Diciembre 14, 2025 02:36 p.m.
A
Partido de primer ministro gana escaños en elecciones de Irak

BAGDAD (AP) — El resultado de las elecciones parlamentarias del mes pasado en Irak fue ratificado por el Tribunal Supremo Federal el domingo, confirmando que el partido del primer ministro interino Mohammed Shia al-Sudani ganó el mayor número de escaños, pero no los suficientes para asegurarle un segundo mandato.

El tribunal confirmó que el proceso de votación cumplió con todos los requisitos constitucionales y legales y no tuvo irregularidades que afectaran su validez.

La Alta Comisión Electoral Independiente presentó los resultados finales de las elecciones legislativas al Tribunal Supremo Federal el lunes para su certificación oficial después de resolver 853 quejas presentadas respecto a los resultados electorales.

La Coalición de Reconstrucción y Desarrollo de Al-Sudani ganó 46 escaños en el parlamento de 329 escaños. Sin embargo, en elecciones pasadas en Irak, el bloque que obtiene el mayor número de escaños a menudo no ha podido imponer a su candidato preferido.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


La coalición liderada por el ex primer ministro Nouri al-Maliki ganó 29 escaños, el Bloque Sadiqoun, que es liderado por el líder de la milicia Asaib Ahl al-Haq, Qais al-Khazali, ganó 28 escaños, y el Partido Democrático del Kurdistán, liderado por Masoud Barzani, uno de los dos principales partidos kurdos en el país, ganó 27 escaños.

El partido Taqaddum (Progreso) del destituido presidente del parlamento Mohammed al-Halbousi también ganó 27 escaños, preparando el escenario para una contienda por la dirección de la legislatura.

Por convención, el primer ministro de Irak siempre es chiita, el presidente un kurdo y el presidente del parlamento sunita.

En general, las alianzas y listas chiitas aseguraron 187 escaños, los grupos sunitas 77 escaños, los grupos kurdos 56 escaños, además de nueve escaños reservados para miembros de grupos minoritarios.

Al-Sudani llegó al poder en 2022 con el respaldo del Marco de Coordinación, una coalición de partidos chiitas respaldados por Irán, pero no está claro si la coalición se alineará detrás de él por segunda vez.

Con ningún bloque capaz de formar un gobierno por sí solo, los líderes políticos han iniciado negociaciones para construir una coalición gobernante.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Partido de primer ministro gana escaños en elecciones de Irak
Partido de primer ministro gana escaños en elecciones de Irak

Partido de primer ministro gana escaños en elecciones de Irak

SLP

AP

El partido de Mohammed Shia al-Sudani consigue más escaños pero no suficientes para segundo mandato

Cronología de violencia armada en australia: hechos recientes
Cronología de violencia armada en australia: hechos recientes

Cronología de violencia armada en australia: hechos recientes

SLP

AP

Descubre los eventos de violencia armada en Australia, incluyendo tiroteos en Sydney y un ataque terrorista en Bondi Beach.

Muere comandante de Hamás en ataque israelí en Gaza
Muere comandante de Hamás en ataque israelí en Gaza

Muere comandante de Hamás en ataque israelí en Gaza

SLP

AP

El grupo Hamás confirma la muerte de uno de sus comandantes en Gaza tras un ataque de Israel.

Chile vota en balotaje presidencial entre comunista y ultraderechista
Chile vota en balotaje presidencial entre comunista y ultraderechista

Chile vota en balotaje presidencial entre comunista y ultraderechista

SLP

AP

Los chilenos deciden entre la permanencia del oficialismo y un giro hacia la derecha extrema.