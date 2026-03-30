Pentágono incumple orden judicial y limita acceso a prensa

WASHINGTON (AP) — El Pentágono ha desobedecido una orden judicial que le impedía aplicar una política que limita el acceso de los reporteros, afirmó el lunes un abogado de The New York Times al pedir a un juez federal que obligue al gobierno a cumplir con la orden emitida hace 10 días.

Acciones de la autoridad

El juez federal de distrito Paul Friedman no dictó de inmediato un fallo desde el estrado después de escuchar una segunda ronda de argumentos de abogados del periódico y del gobierno de Trump. El Times sostiene que el Pentágono ahora está implementando una política de prensa revisada que elude el fallo del juez del 20 de marzo.

Friedman falló a favor del Times a principios de este mes al determinar que la nueva política de acreditación del Pentágono violaba los derechos constitucionales de los periodistas a la libertad de expresión y al debido proceso. Ordenó a funcionarios del Pentágono restituir las credenciales de siete reporteros del Times y subrayó que su decisión se aplica a "todas las partes reguladas".

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El abogado del Times, Theodore Boutrous, denunció que el Pentágono respondió a la orden de Friedman imponiendo una nueva política que establece "nuevas restricciones radicales" para los periodistas.

"Solo han empeorado las cosas", manifestó Boutrous.

La abogada del gobierno Sarah Welch indicó que la nueva política incluye varias "excepciones" que protegen a los reporteros que realizan formas rutinarias de recopilación de noticias. Dijo Welch al juez: "El departamento ha cumplido plenamente y de buena fe con esa orden (del 20 de marzo)".

¿Qué declararon los periodistas afectados?

Surgen contradicciones en el nuevo enfoque del Pentágono

En un escrito judicial presentado el domingo, el reportero de seguridad nacional del Times Julian Barnes afirmó que el personal del Pentágono también le explicó a él y a sus colegas la semana pasada que sus nuevas credenciales les darían acceso a una nueva zona de prensa ubicada en la biblioteca del Pentágono. Pero la única manera de acceder a la biblioteca es a través de un pasillo o en un autobús para los que no tienen permiso, señaló Barnes, lo que provocó una respuesta tajante de Friedman.

"¿Qué tan raro es eso?", dijo el juez. "¿Es Catch-22? ¿Es Kafka? ¿Qué está pasando aquí?"

En octubre, reporteros de medios de comunicación tradicionales se retiraron del edificio en lugar de aceptar las nuevas reglas. El Times demandó al Pentágono y al secretario de Defensa Pete Hegseth en diciembre para impugnar la política.

Los abogados del Times acusaron al Pentágono de violar la orden del juez del 20 de marzo, "tanto en la letra como en el espíritu", al emitir una política "interina" revisada que prohíbe a los reporteros acreditados entrar al edificio sin escolta. Los abogados de los demandantes sostienen que la política más reciente también impone reglas sin precedentes que dictan cuándo los reporteros pueden ofrecer anonimato a las fuentes.

"La intención es obvia: la Política Interina es un intento de eludir el fallo de este Tribunal", escribieron los abogados del periódico.

El Pentágono dice que está cumpliendo

Los abogados del gobierno afirmaron que la nueva política del Pentágono cumple plenamente con las directrices del juez.

"En la práctica, los demandantes piden a este Tribunal que amplíe la Orden para prohibir que el Departamento vuelva a abordar la seguridad del Pentágono mediante una política de acreditación de prensa con condiciones que puedan tratar temas o preocupaciones similares a las condiciones prohibidas. La Orden no dice eso, y este Tribunal no debería interpretarla como si lo dijera", escribieron los abogados del Departamento de Justicia.

El portavoz del Pentágono Sean Parnell ha dicho que el gobierno apelará la decisión de Friedman del 20 de marzo.

La Asociación de Prensa del Pentágono, que incluye a reporteros de The Associated Press, afirmó que la política interina del Pentágono mantiene disposiciones que Friedman consideró inconstitucionales y además añade nuevas restricciones a los titulares de credenciales.

"La Política Interina traslada el espacio de trabajo de los reporteros a una instalación anexa fuera del Pentágono y prohíbe que cualquier reportero se desplace dentro del propio Pentágono sin escolta, lo que limita aún más su capacidad de hacer periodismo en el foro designado específicamente para ese propósito", escribió un abogado de la asociación.

El actual cuerpo de prensa del Pentágono está compuesto en su mayoría por medios derechistas que aceptaron la política. Los periodistas de medios que se negaron a consentir las nuevas reglas, incluidos los de AP, han continuado informando sobre temas militares.

Friedman, quien fue nominado para el cargo por el presidente demócrata Bill Clinton, señaló en su orden que las recientes operaciones militares de Estados Unidos en Venezuela e Irán ponen de relieve la necesidad de acceso público a información sobre las actividades del gobierno.