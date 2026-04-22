Periodista libanesa Amal Khalil muere en ataque aéreo israelí

BEIRUT (AP) — Una periodista libanesa murió el miércoles en un ataque aéreo israelí contra una casa en el sur de Líbano, donde se había refugiado mientras informaba sobre la guerra entre Israel y Hezbollah. Su cuerpo fue recuperado horas después de entre los escombros, indicaron los rescatistas.

Detalles confirmados sobre el ataque y rescate

El diario Al-Akhbar informó que su reportera Amal Khalil murió en la aldea sureña de al-Tiri.

Khalil había cubierto el conflicto en Líbano entre Israel y el grupo político-paramilitar libanés Hezbollah, que se reanudó a principios de marzo, a la sombra de la guerra entre Estados Unidos e Israel en Irán. La periodista se refugió en la casa de al-Tiri después de que un ataque aéreo israelí anterior impactara cerca del automóvil en el que viajaba con otra colega.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El Ministerio de Salud libanés informó que en el primer ataque murieron dos personas. Luego, un segundo ataque israelí alcanzó la casa en al-Tiri donde Khalil y su colega Zeinab Faraj se habían refugiado.

Al principio, los rescatistas pudieron llegar hasta Faraj, que estaba gravemente herida, y recuperar los cuerpos de dos personas que murieron en el primer ataque aéreo. Pero fuerzas israelíes les dispararon, por lo que se vieron obligados a detener los intentos de llegar hasta Khalil, señaló el ministerio.

Khalil permaneció bajo los escombros durante horas antes de que el ejército libanés, la defensa civil y la Cruz Roja Libanesa pudieran llegar al lugar horas más tarde. El cuerpo de Khalil fue recuperado poco antes de la medianoche, al menos seis horas después del ataque.

Reacciones oficiales y contexto del conflicto

El ejército israelí sostuvo que varias personas en la aldea habían violado el alto el fuego, poniendo en peligro a sus tropas. Israel negó que ataque a periodistas o que haya impedido que los equipos de rescate llegaran a la zona. Indicó que el incidente estaba bajo revisión.

"Matar a periodistas es un crimen y una flagrante violación del derecho internacional y humanitario", señaló Paul Morcos, ministro de Información de Líbano.

La muerte de Khalil ocurre en vísperas de la segunda ronda de conversaciones directas entre funcionarios israelíes y libaneses en Washington sobre la extensión del alto el fuego que entró en vigor el viernes pasado.

Khalil, originaria del sur de Líbano, había cubierto la zona desde 2006 para Al-Akhbar. Sus reportajes más recientes trataban sobre demoliciones israelíes de viviendas libanesas en aldeas donde tropas de Israel están ahora posicionadas dentro de Líbano.

Su muerte eleva a nueve el número de periodistas muertos en Líbano en lo que va de año. Al menos 2.300 personas han fallecido en ataques israelíes y más de 1 millón han sido desplazadas desde que la más reciente guerra entre Israel y Hezbollah estalló el 2 de marzo.

Antes, también el miércoles, Reporteros Sin Fronteras pidió presión internacional sobre el ejército israelí para permitir el rescate de Khalil. El Comité para la Protección de los Periodistas expresó su "indignación" por el aparente ataque contra las dos periodistas y advirtió que la obstrucción de los esfuerzos de rescate "podría equivaler a un crimen de guerra".

El presidente de Líbano, Joseph Aoun, pidió a la Cruz Roja Libanesa que coordinara con el ejército libanés y los cascos azules de la ONU "para llevar a cabo la operación de rescate" lo más rápido posible.

A finales de marzo, un ataque aéreo israelí en el sur de Líbano mató a tres periodistas que cubrían la guerra. La televisora al-Manar de Hezbollah informó que su corresponsal de larga trayectoria Ali Shoeib murió. El ejército israelí dijo que había atacado a Shoeib, acusándolo de ser un agente de inteligencia de Hezbollah, sin aportar pruebas.

También murió en el mismo ataque la reportera Fatima Ftouni, que trabajaba para la televisora Al-Mayadeen, con sede en Beirut, junto con su hermano, el videoperiodista Mohammed Ftouni.

Días antes, un ataque aéreo israelí contra un apartamento en el centro de Beirut mató a Mohammed Sherri, jefe de programas políticos de al-Manar TV de Hezbollah, junto con su esposa.