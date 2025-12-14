Persona detenida tras tiroteo en Universidad de Brown

PROVIDENCE, Rhode Island, EE.UU. (AP) — Una persona de interés estaba bajo custodia el domingo después de un tiroteo durante los exámenes finales en la Universidad de Brown que dejó dos estudiantes muertos y nueve heridos, aunque persistían varias icógnitas más de 24 horas después del ataque.

El ataque el sábado por la tarde desató horas de caos en el campus de la universidad de la Ivy League y en los vecindarios circundantes de Providence, mientras cientos de policías buscaban al responsable y pedían que estudiantes y personal se refugiaran. El confinamiento, que se extendió hasta la noche, se levantó temprano el domingo, pero las autoridades aún no habían divulgado información sobre un posible motivo.

La persona de interés es un hombre de 24 años oriundo de Wisconsin, de acuerdo con dos personas al tanto del asunto, quienes solicitaron anonimato al no estar autorizadas a discutir detalles de la investigación.

El coronel Oscar Perez, jefe de la policía de Providence, declaró el domingo por la tarde que nadie ha sido formalmente acusado todavía. Añadió que no se buscaba a nadie más, se negó a decir si la persona detenida tenía alguna conexión con Brown.

La persona fue detenida en un hotel Hampton Inn en Coventry, Rhode Island, a unos 32 kilómetros (20 millas) de Providence, donde seguían la policía y el FBI bloqueando un pasillo con cinta policial mientras registraban el área.

El tiroteo ocurrió durante uno de los momentos más ocupados del calendario académico, mientras se llevaban a cabo los exámenes finales. Brown canceló todas las clases, exámenes, trabajos y proyectos restantes para el semestre y dijo a los estudiantes que eran libres de irse, subrayando la magnitud de la interrupción y la gravedad del ataque.

Mientras la policía peinaba el área en busca del tirador, muchos estudiantes permanecieron atrincherados en las aulas mientras otros se escondían detrás de muebles y estanterías. En un video se puede ver a estudiantes en una biblioteca que hacen gestos cada que escuchan detonaciones poco antes de que la policía ingrese para despejar el edificio.

La presidenta de la universidad, Christina Paxson, se emocionó al describir sus conversaciones con estudiantes tanto en el campus como en el hospital.

"Son increíbles y se están apoyando mutuamente", indicó en una conferencia de prensa por la tarde. "Hay mucho agradecimiento".

El tirador abrió fuego dentro de un aula en el edificio de ingeniería de la universidad, disparando más de 40 rondas de una pistola de 9 mm, dijo un funcionario de la ley a The Associated Press. Dos pistolas fueron recuperadas cuando la persona de interés fue llevada y las autoridades también encontraron dos cargadores de 30 balas llenos, dijo el funcionario que no estaba autorizado a discutir públicamente la investigación y habló con AP bajo condición de anonimato. Una de las armas de fuego estaba equipada con una mira láser que proyecta un punto para apuntar, dijo el funcionario.

Hasta la mañana del domingo, un estudiante había sido dado de alta del hospital, indicó Paxson. Otros siete estaban en estado crítico pero estable y uno estaba en estado crítico.

Durham Academy, una escuela privada de K-12 en Durham, Carolina del Norte, confirmó que una reciente graduada, Kendall Turner, resultó gravemente herida. La escuela indicó que sus padres estaban con ella.

“Nuestra comunidad escolar está apoyando a Kendall, sus compañeros de clase y sus seres queridos, y continuaremos ofreciendo nuestro apoyo total en los próximos días”, sostuvo la escuela.

La comunidad se une para recordar a las víctimas

Líderes de la ciudad, residentes y otros se reunieron la noche del domingo en un parque para honrar a las víctimas. En un principio, el evento estaba programado como un encendido de árbol de Navidad y menorá de Janucá.

"Para aquellos que conocen al menos un poco de la historia de Janucá, está bastante claro que si podemos unirnos como comunidad para brillar un poco de luz esta noche, no hay nada mejor que podamos hacer", dijo el alcalde Brett Smiley en conferencia de prensa.

Smiley señaló que visitó a algunos de los estudiantes heridos y se sintió inspirado por su valentía, esperanza y gratitud. Uno le dijo que los simulacros de tiroteo activo realizados en la escuela secundaria resultaron útiles.

"La resiliencia que estos sobrevivientes mostraron y compartieron conmigo es, francamente, bastante abrumadora", sostuvo.

Se estaban realizando exámenes cuando inició el tiroteo

Los investigadores no estaban seguros de cómo el tirador ingresó al aula en el primer piso del edificio Barus & Holley, un complejo de siete pisos que alberga la Facultad de Ingeniería y el Departamento de Física. El edificio incluye más de 100 laboratorios, docenas de aulas y oficinas, según el sitio web de la universidad.

Se estaban celebrando los exámenes de diseño de ingeniería. Las puertas exteriores del edificio estaban desbloqueadas, pero las salas utilizadas para los exámenes finales requerían acceso con tarjeta, declaró Smiley.

Emma Ferraro, estudiante de ingeniería química, estaba en el vestíbulo trabajando en un proyecto final cuando oyó fuertes estallidos provenientes del lado este. Al darse cuenta de que eran disparos, corrió hacia la puerta y se dirigió a un edificio cercano donde se refugió durante varias horas.

El video de vigilancia publicado por la policía muestra al sospechoso, vestido de negro, caminando tranquilamente y alejándose de la escena.

Exconcursante de “Survivor” acababa de salir del edificio

Eva Erickson, candidata a doctorado y que fue subcampeona a principios de este año en el concurso de CBS "Survivor", relató que salió de su laboratorio en el edificio de ingeniería 15 minutos antes de que sonaran los disparos.

La estudiante de ingeniería y ciencias térmicas compartió momentos sinceros en "Survivor" como la primera concursante abiertamente autista del programa. Estaba confinada en el gimnasio del campus después del tiroteo y compartió en las redes sociales que el único otro miembro de su laboratorio que estaba presente fue evacuado de manera segura.

Alex Bruce, estudiante de último año de bioquímica en Brown, estaba trabajando en un proyecto de investigación final en su residencia, justo al otro lado de la calle del edificio, cuando oyó sirenas afuera.

"Estoy aquí temblando", señaló mirando por la ventana mientras agentes armados rodeaban su residencia.

Brown, la séptima institución de educación superior más antigua en Estados Unidos, es una de las universidades más prestigiosas del país con aproximadamente 7.300 estudiantes de pregrado y más de 3.000 estudiantes de posgrado.