Personalidades LGBT+ más influyentes de la historia

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 24 (EL UNIVERSAL).- Este 24 de junio se vive la algarabía en la Ciudad de México por la Marcha LGBT+ número XLV, por lo queremos hacer un recuento de 4 personalidades que con su vida, obra y arte han revolucionado el mundo.

Freddie Mercury es recordado por ser uno de los más grandes músicos e íconos del rock, aunque no salió del clóset o se declaró homosexual abiertamente demostró con su talento que no es necesario etiquetarte para ser una gran estrella.

Mercury hizo vibrar a millones de personas con sus bailes extravagantes, vestuarios y actitudes fuera de la norma de la época y lugar en el que vivió.

Aunque varias personas sospechaban y medios hablaban de sus romances con otros hombres no redujo su vida a su sexualidad, sino que la expandió e hizo que la homofobia no trascendiera en los escenarios.

La sexualidad no debería ser motivo de discriminación y Freddie Mercury sin saberlo lo logró, él hizo arte.

Debido a la estigmatización que se vivía y siguen viviendo las personas con VIH, Mercury fue un parteaguas al emitir públicamente por medio de un comunicado que era portador del virus y que estaba éste se había convertido en SIDA.

Virginia Woolf

Virginia Woolf es considerada una escritora emblemática de la historia y de las mujeres que impulsó el movimiento feminista, además es un de las lesbianas más famosas de la historia.

La escritora británica nació en 1882, cuando las mujeres carecían de infinidad de derechos laborales, sociales y pesaban aún más constructos de género; en medio de todo esto, Virginia Woolf decidió escribir.

Inspirada por su padre inició desde los 18 años a plasmar en papel sus ideas, las cuales ahora forman parte del compendio obligado de feminismo.

Aunque se habla de varios romances consta que tuvo una relación sentimental con su amiga y novelista, Vita Sackville-West, aunque se casó con Leonardo Woolf, con quien vivió hasta su muerte.

Frida Kahlo

Frida Kahlo, por su parte fue, una pintora mexicana que se codeó con importantes figuras públicas y de la política, aunque se especulan muchas cosas sobre su vida.

Entre estas su bisexualidad, su amor por Diego Rivera y sus relaciones lésbicas con Tina Modotti, una fotógrafa italo-estadounidense. Otras de las mujeres con las que se le relaciona es con Jacqueline Lamba, esposa de André Breton, líder del movimiento surrealista.

A Frida también se le relaciona con Josephine Baker, una vedette que conoció en París.

Pero la relación más celebrada es la que se especula sostuvo con Chavela Vargas. Aunque también se habla de un amor con la pintora Georgia O´Keeffe.

Para la época en la que vivió el arte de Frida Kahlo fue revolucionario, no podemos juzgar a las mujeres con el conocimiento y derechos que ahora poseemos, pero ella también ha sido inspiración en el feminismo y de visibilidad lésbica.

Carl Nassib

Carl Nassib es el primer jugador de la NFL en declararse homosexual, lo que lo ha convertido en una de las figuras públicas más influyentes en la comunidad debido a la discriminación y homofobia que se vive en distintos ámbitos de la actualidad.

En medio de discursos de odio contra la Comunidad LGTB+ que el joven de 28 años salió a decir por medio de su cuenta de Instagram: "Solo quería tomarme un momento para decir que soy gay. He tenido la intención de hacer esto por un tiempo, pero finalmente me siento lo suficientemente cómodo como para decirlo. Realmente tengo la mejor vida, la mejor familia, los amigos y el trabajo que un hombre podría pedir.

"Soy una persona bastante reservada, así que espero que ustedes sepan que realmente no estoy haciendo esto para llamar la atención. Simplemente creo que la representación y la visibilidad son muy importantes", expresó y miles de personas lo han apoyado.