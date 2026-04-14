Perú avanza a segunda vuelta presidencial con Fujimori y López Aliaga

LIMA (AP) — Perú se encamina a una segunda vuelta presidencial luego de que ninguno de los 35 candidatos lograra una victoria directa, aunque aún no están definidos los dos contendientes del balotaje previsto para junio.

Perú avanza hacia segunda vuelta presidencial 2024

La derechista Keiko Fujimori y el ultraconservador Rafael López Aliaga lideraban el martes el lento conteo al computarse el 80% de los sufragios.

Fujimori se mantenía primera con 16,88%, según el cómputo preliminar de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), pero ese respaldo es insuficiente para asegurarle una victoria en primera vuelta para la que la ley exige el 50% más uno del total de los votos válidos.

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López Aliaga, candidato del partido Renovación Popular y exalcalde de Lima, se ubicaba en segundo con 12,48% de apoyo tras una campaña marcada por la alta dispersión del voto. En tercer lugar estaba Jorge Nieto Montesinos con 11,61% y con posibilidades matemáticas de ingresar al balotaje previsto para el 7 de junio.

La lentitud en el conteo, aunque mayor al promedio de los países de la región, también caracterizó a los últimos comicios presidenciales de Perú en 2021, cuando el 100% se alcanzó cinco días después de la votación.

Reacciones y acciones oficiales tras elecciones generales

Una misión de observación electoral de la Unión Europea dijo el martes que no hay "suficientes elementos" para afirmar que hubo fraude en las elecciones luego de que el candidato López Aliaga afirmó el domingo, sin mostrar pruebas, que hubo un "fraude electoral único en el mundo".

El Tribunal Electoral de Perú ordenó el domingo extender hasta el lunes las elecciones generales porque 52.561 ciudadanos no pudieron votar debido a que no habían llegado las papeletas electorales a 13 centros de votación de Lima. El lunes también se realizaron sufragios en Orlando y Paterson, en Estados Unidos.

En tanto, el Congreso citó a los jefes del Tribunal Electoral y la ONPE para que expliquen la falta de boletas del domingo. El jefe de la ONPE, Piero Corvetto, dijo a los legisladores que, pese al incidente, el material electoral siempre estuvo vigilado por su organización. Añadió que los resultados que se obtengan "van a arrojar dos candidatos que disputarán en junio la segunda vuelta con la absoluta legalidad y legitimidad".

Por la noche, simpatizantes de López Aliaga protestaron frente al local del Tribunal Electoral gritando "no al fraude" y exigiendo la renuncia del funcionario Corvetto de la ONPE, lo que no podría ocurrir según la ley.

A su vez, el candidato izquierdista Roberto Sánchez, del partido Juntos por el Perú, que va en cuarto lugar con 10.83% exhortó a sus partidarios a una posible movilización en caso que haya indicios de no querer respetar el voto ciudadano.

"Sin rollos ni narrativas de fraude... el voto andino, rural, amazónico del Perú profundo se va a respetar", dijo.

Esta es la cuarta vez que busca la presidencia la candidata de Fuerza Popular e hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori (1990-2000). Durante la campaña la dirigente política prometió combatir la delincuencia con las Fuerzas Armadas y construir nuevas cárceles.

Perú celebró los comicios en medio de una crisis política que ha provocado el desfile de ocho presidentes y tres Congresos en una década y un incremento de la delincuencia que los ciudadanos identifican como su mayor preocupación.

En el último quinquenio las denuncias por extorsión —un delito que ha provocado protestas y paralizaciones frecuentes del transporte público— se han quintuplicado, mientras los asesinatos se han duplicado, de acuerdo con datos oficiales.

Los peruanos también votaron para escoger a 130 diputados y 60 senadores de un Congreso bicameral en el que el Senado tiene amplios poderes.