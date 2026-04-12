Peruanos votan en elecciones presidenciales y congreso bicameral

LIMA (AP) — Los peruanos acudían a votar el domingo en las elecciones generales para escoger a su próximo presidente entre una oferta inusitada de 35 candidatos en medio de la preocupación por la delincuencia, la corrupción y la persistente inestabilidad política del país.

Unas 27 millones de personas están llamadas a las urnas para elegir mandatario, dos vicepresidentes, los 130 miembros de la Cámara de Diputados y los 60 del Senado en el regreso a la bicameralidad luego de 30 años.

Mientras que varios centros de votación abrieron sus puertas en horario, otros lo hicieron con retraso porque no había llegado el material electoral mientras los electores hacían largas filas para entrar y se quejaban del tiempo de espera.

Unas horas después, las autoridades electorales anunciaron que ampliarán una hora más el horario de votación y que los centros electorales cerrarán a las 18 hora local debido a "problemas logísticos" en la distribución de la papeletas con los candidatos.

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Distintos sondeos privados coinciden en que ninguno de los postulantes a la presidencia tiene alta intención de voto ni ha logrado establecer una distancia significativa sobre sus rivales.

Preocupaciones: inseguridad, alto costo de vida, corrupción

Perú atraviesa una crisis política que ha provocado el desfile de ocho presidentes y tres Congresos en una década y un incremento de la delincuencia que los ciudadanos identifican como su mayor preocupación.

Los electores se quejan además del aumento del costo de vida y de la persistente corrupción.

La enfermera Heidy Justiniano, de 33 años y madre de una niña, dudaba a quién votar frente a la escuela pública Santa Rosa de Lima.

"Mucha delincuencia, mucho asalto en cada esquina; a un chofer (de un medio de transporte) lo mataron, lo que ahorita más nos importa es la seguridad, la vida de cada persona", dijo Justiniano a The Associated Press.

La mujer dijo que "no todo lo que dicen (los políticos) lo cumplen; esta vez hay que elegir bien a nuestro presidente para que pueda mejorar al Perú".

Sandy Muñoz, que vende comida en la calle, señaló por su lado que "hoy en día ir al mercado sale muy caro", además de que "está el problema de la seguridad, la corrupción y los trabajadores del transporte, que están constantemente en huelga" por la delincuencia.

En el último quinquenio las denuncias por extorsión —un delito que ha provocado protestas y paralizaciones frecuentes del transporte público— se han quintuplicado, mientras los asesinatos se han duplicado, de acuerdo con datos oficiales. El costo de la criminalidad consume 1,7% del PBI, el equivalente a unos 5.000 millones de dólares anuales, lo que actúa como un impuesto que asfixia el consumo y la inversión privada, según cálculos del Ministerio de Economía.

Fujimori, la preferida por ahora

En un contexto de gran incertidumbre, varios sondeos coinciden en que la derechista Keiko Fujimori —hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori (1990-2000)— encabeza la intención de voto con 15% con su promesa de combatir la delincuencia con las Fuerzas Armadas y construir nuevas cárceles. Sin embargo, la suma del voto nulo, en blanco e indeciso lidera las proyecciones.

Durante la jornada electoral la candidata presidencial visitó en un cementerio las tumbas de su madre, Susana Higuchi, y de su padre.

La representante de Fuerza Popular salió de su casa en una zona residencial de Lima y se dirigió en un automóvil al cementerio junto a su hermana menor Sachi. "En los procesos electorales anteriores ellos estaban con vida y es la manera de decirles que los tenemos presentes", dijo a los periodistas la dirigente política, que ha competido varias veces por la presidencia.

Detrás de Fujimori se ubican sólo cinco postulantes separados por pocos puntos porcentuales entre sí. Entre ellos están dos exalcaldes de Lima: Ricardo Belmont (1989-1995) del Partido Cívico Obras, un nacionalista que asegura que renegociará los contratos de explotación de recursos naturales, y Rafael López-Aliaga (2021-2025), de Renovación Popular, un millonario que promete créditos a los pequeños empresarios a través del banco estatal.

Fujimori, López Aliaga y el humorista Carlos Álvarez, de País para Todos, son algunos de los candidatos que ya depositaron su voto.

Voto obligatorio

Se contemplan multas de hasta 32 dólares para quienes no voten. Los mayores de 70 años no están obligados a hacerlo.

Alrededor de 1,1 millones de votantes sufragarán desde 75 países del extranjero, en su mayoría en Estados Unidos y Argentina.

Las autoridades electorales anticiparon que poco antes de finalizar el domingo esperan alcanzar el 60% del conteo de los votos para presidente, pero el resultado final podría demorar hasta el jueves 16 de abril.