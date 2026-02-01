Pese a las críticas, "Melania" se estrena con una sólida taquilla para un documental

NUEVA YORK (AP) — Promovido por el presidente Donald Trump como un filme "que no se pueden perder", el documental de Melania Trump "Melania" superó las expectativas en su fin de semana de estreno con siete millones de dólares en taquilla, de acuerdo con las estimaciones de los estudios dadas a conocer el domingo.

El estreno de "Melania" fue distinto al de cualquier otra película hasta ahora. Amazon MGM Studios pagó 40 millones de dólares por los derechos, y otros 35 millones adicionales para su promoción, convirtiéndolo en el documental más caro de la historia. Dirigido por Brett Ratner, quien había sido exiliado de Hollywood desde 2017, la cinta sobre la primera dama debutó en 1.778 salas en medio del turbulento segundo mandato de Trump.

Aunque el resultado sería un fracaso para la mayoría de las películas con un costo tan elevado, "Melania" fue un éxito de acuerdo con los estándares para los documentales. Es el mejor fin de semana de estreno para un documental, excluyendo conciertos, en 14 años. Antes del fin de semana, las estimaciones oscilaban entre tres y cinco millones de dólares.

Pero había poco con qué comparar "Melania", tomando en consideración que las familias presidenciales no suelen lanzar biografías o documentales mientras están en el cargo para evitar la apariencia de sacar provecho a su estancia en la Casa Blanca. La película es un seguimiento a Melania Trump durante 20 días en enero pasado, antes de la segunda toma de posesión de Trump.

Trump auspició el estreno de la película en el Centro Kennedy, y entre los asistentes estuvieron algunos miembros del gabinete y del Congreso. Durante el evento, Ratner minimizó su potencial en taquilla, señalando: "No se puede esperar que un documental se proyecte en cines".

La película número uno del fin de semana fue "Send Help" de Sam Raimi, un aclamado thriller de supervivencia protagonizado por Rachel McAdams y Dylan O'Brien. El lanzamiento de Walt Disney Co. debutó con 20 millones de dólares en taquilla. Con un presupuesto de 40 millones de dólares, el filme tuvo un éxito moderado para Raimi, que cuenta entre sus cintas con la cinta de culto de bajo presupuesto ("Army of Darkness") hasta el gran éxito de taquilla (2002's "Spider-Man").

La película de terror de ciencia ficción "Iron Lung" --dirigida por el YouTuber y cineasta Markiplier-- se ubicó en el segundo lugar con 17,9 millones de dólares, superando con creces las expectativas. El thriller de acción de Jason Statham "Shelter" debutó con 5,5 millones de dólares.

Pero la mayor curiosidad era el desempeño de "Melania". La Casa Blanca organizó una semana antes una vista previa a la que asistieron el director ejecutivo de Amazon, Andy Jassy, el director ejecutivo de Apple, Tim Cook, y el exboxeador Mike Tyson.

La película se estrenó durante una semana en la que las tácticas federales de inmigración en Minnesota dominaron los noticieros luego de que un agente de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos abatió a Alex Pretti en Minneapolis.

"Melania" no se proyectó previamente para los críticos, pero las reseñas que se publicaron el viernes no fueron buenas. Xan Brooks de The Guardian comparó la película con un "tributo medieval para apaciguar al codicioso rey en su trono". Owen Gleiberman, de Variety, la llamó un "cursi infomercial". Frank Scheck, de The Hollywood Reporter, escribió: "Decir que 'Melania' es una hagiografía sería un insulto para las hagiografías".

Pero entre aquellos que compraron boletos durante el fin de semana, la respuesta fue mucho más positiva. "Melania" obtuvo una calificación "A" en CinemaScore. El 72% de los asistentes con boleto pagado tenían al menos 55 años de edad, el 72% fueron mujeres y el 75% fueron personas de raza blanca. Tal como se anticipaba, la cinta tuvo mejor desempeño en salas de estados como Texas y Florida.

David A. Gross, director de la empresa de consultoría cinematográfica FranchiseRe, aseguró que fue "un excelente estreno para un documental político".

"Para cualquier otra película, un costo de 75 millones de dólares y un potencial extranjero limitado sería un problema", declaró Gross. "Pero esta es una inversión política, no un proyecto cinematográfico con fines de lucro, y si ayuda a Amazon con un problema regulatorio, de impuestos, aranceles o algún otro asunto gubernamental, entonces valdrá la pena. 75 millones de dólares no son nada para Amazon".

"Melania" es la primera película de Ratner desde que fue acusado de conducta sexual inapropiada en 2017. Varias mujeres, incluida la actriz Olivia Munn, acusaron a Ratner de acoso sexual y conducta inapropiada. Ratner ha negado los señalamientos. Paramount Pictures anunció en otoño pasado, luego de la intervención de Trump, dijo que distribuiría su película "Rush Hour 4".

"Melania", que se transmitirá en Prime Video después de su exhibición en salas, tuvo un estreno a nivel mundial. Poco antes de su debut, el distribuidor sudafricano Filmfinity anunció que no la proyectaría, argumentando "hechos recientes".

Se tiene previsto que las ventas internacionales de boletos para "Melania" sean mínimas.

Las 10 mejores películas por taquilla nacional

Con las cifras finales a nivel nacional dándose a conocer el lunes, la siguiente lista toma en cuenta las ventas estimadas de boletos entre viernes y domingo en salas de Estados Unidos y Canadá, según Comscore:

1.- "Send Help", 20 millones de dólares.

2.- "Iron Lung" 17,9 millones.

3.- "Melania" 7 millones.

4.- "Zootopia 2", 5,8 millones.

5.- "Shelter", 5,5 millones.

6.- "Avatar: Fire and Ash", 5,5 millones.

7.- "Mercy", 4,7 millones.

8.- "The Housemaid", 3,5 millones.

9.- "Marty Supreme" 2,9 millones.

10.- "28 Years Later: The Bone Temple", 1,5 millones.