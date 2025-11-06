Policía arresta a seis antes del partido entre Aston Villa y el club israelí Maccabi Tel Aviv

LONDRES (AP) — La policía británica informó que seis personas fueron arrestadas el jueves por la noche antes del partido de fútbol de la Europa League entre el Aston Villa y el Maccabi Tel Aviv en Birmingham, un partido en el que se prohibió la entrada a los aficionados del equipo israelí.

La policía de West Midlands, que desplegó a más de 700 agentes por preocupaciones de enfrentamientos entre grupos pro-palestinos y pro-israelíes , indicó que un hombre de 21 años fue arrestado por no cumplir con una orden de quitarse una máscara facial, mientras que otro de 17 años fue arrestado por no cumplir con una orden de dispersión.

Otros tres fueron arrestados por delitos de orden público agravados por motivos raciales y otro por alteración del orden público.

Antes del partido, alrededor de 200 manifestantes, incluidos miembros de la Campaña de Solidaridad con Palestina, se reunieron cerca de un parque infantil adyacente a la tribuna de Trinity Road en Villa Park. Banderas palestinas y pancartas que pedían un boicot a Israel también fueron colocadas en el suelo junto a Trinity Road, en medio de cánticos a favor de Gaza.

Además, cerca de 40 manifestantes, uno portando una bandera israelí y otros con carteles que decían "mantengan el antisemitismo fuera del fútbol", también se reunieron en una cancha de baloncesto cerca de la tribuna Doug Ellis para escuchar a varios oradores que se oponían al veto.

Cinco vehículos pasaron por el lugar antes del inicio del partido, llevando vallas publicitarias electrónicas con mensajes en contra del antisemitismo.

Uno de los mensajes, junto a una Estrella de David, decía "Prohíban el odio, no a los aficionados", mientras que otro incluía una cita de la leyenda del fútbol francés Thierry Henry que decía que el fútbol no se trata de goles, sino de unir a las personas.

La atmósfera se volvió particularmente tensa cuando los agentes de policía formaron brevemente un cordón para evitar una oleada de manifestantes después de que, según informes, un transeúnte agitara una bandera israelí.

La atención se centró en el partido después de que los funcionarios en Birmingham decidieron el mes pasado prohibir la asistencia de aficionados visitantes. La decisión fue ampliamente criticada, incluso por el primer ministro británico Keir Starmer, pero elogiada por otros, quienes dijeron que los aficionados del Maccabi tienen un historial reciente de violencia.

La Policía de West Midlands afirmó que había considerado el partido de alto riesgo "basado en la inteligencia actual y en incidentes previos", incluidos actos de violencia y crímenes de odio que ocurrieron cuando el Maccabi Tel Aviv jugó contra el Ajax en Ámsterdam la temporada pasada.

El veto se produjo en un momento de crecientes preocupaciones sobre el antisemitismo en Gran Bretaña tras un ataque mortal a una sinagoga en Manchester el mes pasado y los llamados de palestinos y sus simpatizantes a un boicot deportivo a Israel por la guerra contra Hamás en Gaza . Las esperanzas de que el reciente alto el fuego aliviaría las tensiones parecen prematuras.