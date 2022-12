¿Por qué en Qatar no hay casi árboles?

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 4 (EL UNIVERSAL).- Ya han comenzado a desarrollarse los octavos de final en el Mundial Qatar 2022 y el país anfitrión sigue siendo un gran atractivo para los turistas.

Sin embargo las altas temperaturas a veces dificultan que la estadía sea placentera y muchas personas buscan un edificio, el mar o incluso algún árbol para resistir y soportar las altas temperaturas, pero muchas personas se han dado cuenta de que en Qatar casi no hay árboles.

¿Por qué no hay árboles en Qatar? La primera explicación o respuesta a esta pregunta es que Qatar es un desierto, por lo que cuesta que la vegetación crezca de manera natural y en abundancia. Además el 99.2% de su población es urbana.

Doha es la capital de Qatar, y la misma cuenta con algunos pequeños jardines privados, en los cuales se encuentran algunas especies de árboles. Junto con Groenlandia, San Marino, y Omán, Qatar es uno de los cuatro territorios en el mundo sin bosques.

Incluso en los parques o lugares donde se pueden encontrar algunos árboles, el gobierno qatarí asegura que les es muy complicado mantenerlos verdes y sanos, por lo que han implementado el sistema que se conoce como "riego por goteo". En el mismo se emplean mangueras, a las cuales se les realizan algunos agujeros para que el agua salga en pequeñas cantidades.

Ese sistema ayuda a mantener los pocos árboles que hay en Qatar. Sin embargo el país espera incrementar la cantidad de árboles del país en los próximos años.

¿Cuáles son las plantas más comunes de Qatar? En Qatar, puedes ver Poto, Palo de Brasil, Bambú de la suerte, Diefembaquia, Espatifilo, etc. 20 tipos de flores en total. Cuando camines por calles, parques o jardines, verás estas plantas comunes. La mayoría de estas plantas no requiere de un riego diario, y de esa forma pueden resistir las altas temperaturas y el clima árido del desierto.