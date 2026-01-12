Por qué la Reserva Federal ha sido históricamente independiente de la Casa Blanca

WASHINGTON (AP) — El Departamento de Justicia ha amenazado a la Reserva Federal con una acusación criminal por el testimonio del presidente de la Fed, Jerome Powell, este verano sobre las renovaciones de su edificio.

Es una escalada importante por parte de la administración después de repetidos intentos del presidente Donald Trump de ejercer un mayor control sobre la institución independiente.

Trump ha atacado repetidamente a Powell por no reducir su tasa de interés a corto plazo, e incluso ha amenazado con despedirlo. La cautela de Powell ha enfurecido a Trump, quien ha exigido que la Fed reduzca los costos de los préstamos para impulsar la economía y reducir los intereses que el gobierno federal paga por su deuda. Esa ira no ha disminuido incluso después de que el banco central redujera las tasas de interés en tres de los últimos cuatro meses de 2025.

Trump también ha acusado a Powell de gestionar mal la renovación de la sede del banco central valorada en 2.500 millones de dólares. En una marcada desviación de sus respuestas anteriores a los ataques de Trump, Powell describió la amenaza de cargos criminales como simples "pretextos" para socavar la independencia de la Fed en lo que respecta a la fijación de tasas de interés.

Aunque ha habido una respuesta limitada por parte de los legisladores republicanos, ha habido varias rupturas tempranas con el partido.

"Si quedaba alguna duda de que los asesores dentro de la Administración Trump están activamente presionando para terminar con la independencia de la Reserva Federal, ahora no debería haber ninguna", declaró el senador Thom Tillis de Carolina del Norte, quien forma parte del Comité Bancario que supervisa las nominaciones de la Fed.

Trump ya está buscando despedir a Lisa Cook,, una de las gobernadoras de la Reserva Federal, por acusaciones no probadas de que cometió fraude hipotecario. La acusación fue hecha durante el verano por Bill Pulte, un designado de Trump para la Administración Federal de Vivienda.

Aquí algunas razones por las cuales la independencia de la Reserva Federal se protege tan celosamente.

Por qué importa la independencia de la Fed

La Fed ejerce un poder extenso sobre la economía de Estados Unidos. Al reducir la tasa de interés a corto plazo que controla —lo que típicamente hace cuando la economía se debilita—, la Fed puede hacer que los préstamos sean más baratos y fomentar más gasto, acelerando el crecimiento y la contratación. Cuando aumenta la tasa —lo que hace para enfriar la economía y combatir la inflación—, puede debilitar la economía y causar pérdidas de empleo.

Los economistas han preferido durante mucho tiempo los bancos centrales independientes porque pueden tomar más fácilmente medidas impopulares para combatir la inflación, como aumentar las tasas de interés, lo que hace que pedir prestado para comprar una casa, un coche o electrodomésticos sea más caro.

La importancia de una Fed independiente se consolidó para la mayoría de los economistas después del prolongado aumento de la inflación de los años 70 y principios de los 80. Se considera que el entonces titular de la institución, Arthur Burns, permitió la inflación al sucumbir a la presión del presidente Richard Nixon para mantener las tasas bajas de cara a las elecciones de 1972. Nixon temía que las tasas más altas le costaran la elección, que ganó de manera aplastante.

Paul Volcker fue finalmente nombrado presidente de la Fed en 1979 por el presidente Jimmy Carter, y elevó la tasa a corto plazo de la Fed a un nivel asombrosamente alto de casi el 20%. (Actualmente es del 3,6%, el nivel más bajo en casi tres años). Las tasas desencadenaron una fuerte recesión, desataron el desempleo a casi el 11% y provocaron protestas generalizadas.

Sin embargo, Volcker no se inmutó. A mediados de los años 80, la inflación había vuelto a caer a dígitos bajos. La disposición de Volcker para infligir dolor a la economía para frenar la inflación es vista por la mayoría de los economistas como un ejemplo clave del valor de una Fed independiente.

Los inversores están observando de cerca

Un esfuerzo por despedir a Powell casi con certeza haría que los precios de las acciones cayeran y los rendimientos de los bonos aumentaran, elevando las tasas de interés sobre la deuda del gobierno y aumentando los costos de los préstamos para hipotecas, préstamos para automóviles y deudas de tarjetas de crédito. La tasa de interés del Tesoro a 10 años es un punto de referencia para las tasas hipotecarias.

Todos los principales mercados de Estados Unidos cayeron el lunes al sonar la campana de apertura, los rendimientos de los bonos subieron y el valor del dólar estadounidense disminuyó.

La mayoría de los inversores prefieren una Fed independiente, en parte porque típicamente maneja mejor la inflación sin ser influenciada por la política, pero también porque sus decisiones son más predecibles. Los funcionarios de la Fed a menudo discuten públicamente cómo alterarían las políticas de tasas de interés si las condiciones económicas cambiaran.

Si la Fed estuviera más influenciada por la política, sería más difícil para los mercados financieros anticipar —o entender— sus decisiones.

Mientras que la institución controla la tasa a corto plazo, los mercados financieros determinan los costos de los préstamos a más largo plazo para hipotecas y otros préstamos. Y si los inversores temen que la inflación se mantenga alta, exigirán rendimientos más altos en los bonos del gobierno, elevando los costos de los préstamos en toda la economía.

En Turquía, por ejemplo, el presidente Recep Tayyip Erdogan obligó al banco central a mantener las tasas de interés bajas a principios de la década de 2020, incluso cuando la inflación se disparó al 85%. En 2023, Erdogan permitió más independencia al banco central, lo que ha ayudado a reducir la inflación, pero las tasas de interés a corto plazo aumentaron al 50% para combatir la inflación y se mantienen altas.

La independencia de la Fed no significa que es inmune

Los directores de la Fed son nombrados por el presidente para servir términos de cuatro años y deben ser confirmados por el Senado. El presidente también nombra a los otros seis miembros de la junta de gobierno de la Fed, quienes pueden servir términos escalonados de hasta 14 años.

Esos nombramientos pueden permitir a un presidente, con el tiempo, alterar significativamente las políticas de la Fed. El expresidente Joe Biden nombró a cuatro de los siete miembros actuales: Powell, Cook, Philip Jefferson y Michael Barr. Un quinto designado por Biden, Adriana Kugler, renunció inesperadamente en agosto, unos cinco meses antes del final de su mandato. Trump ya ha nominado a su principal economista, Stephen Miran, como posible reemplazo, aunque requerirá la aprobación del Senado. El mandato de Cook termina en 2038, por lo que forzar su salida permitiría a Trump nombrar a un lealista antes.

Trump podrá reemplazar a Powell como presidente de la Fed en mayo, cuando expire el mandato de Powell. Sin embargo, 12 miembros del comité de fijación de tasas de interés de la Fed tienen un voto sobre si aumentar o reducir las tasas de interés, por lo que incluso reemplazar al presidente no garantiza que la política de la Fed cambie de la manera que Trump desea.

Mientras tanto, el Congreso puede establecer los objetivos de la Fed a través de la legislación. En 1977, por ejemplo, el Congreso dio a la Fed un "doble mandato" para mantener los precios estables y buscar el máximo empleo. La Fed define los precios estables como una inflación del 2%.

La ley de 1977 también requiere que el presidente de la Fed testifique ante la Cámara y el Senado dos veces al año sobre la economía y la política de tasas de interés.

¿Puede Trump despedir a Powell antes de que termine su mandato?

El año pasado, la Corte Suprema sugirió en un fallo sobre otras agencias independientes que un presidente no puede despedir al director de la Fed solo porque está en desacuerdo con sus decisiones. Pero podría removerlo "por causa", típicamente interpretado como algún tipo de mala conducta o negligencia.

Es la razón probable por la que la administración Trump se ha centrado en la renovación del edificio, con la esperanza de que pueda proporcionar un pretexto "por causa". Aun así, Powell probablemente lucharía contra cualquier intento de removerlo, y el caso podría terminar en la Corte Suprema.