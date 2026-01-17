Presentan en Sri Lanka el zafiro estrella púrpura más grande del mundo

COLOMBO, Sri Lanka (AP) — Un zafiro estrella púrpura que pesa 3.563 quilates, que se afirma es la más grande de su tipo en el mundo, fue presentado el sábado en la capital de Sri Lanka por los propietarios, quienes están listos para vender la piedra preciosa estimada en al menos 300 millones de dólares.

La gema de forma redonda, llamada "Estrella de la Tierra Pura", es el zafiro estrella púrpura natural más grande documentado en el mundo, afirmó Ashan Amarasinghe, un gemólogo consultor.

"Este es el zafiro estrella púrpura más grande de su tipo", dijo a los medios, añadiendo que la gema "muestra un asterismo bien definido. Tiene un asterismo de seis rayos. Eso es algo especial entre todas las otras piedras".

La gema, que ha sido pulida, es propiedad del Equipo Estrella de la Tierra Pura, quienes desean permanecer en el anonimato por razones de seguridad.

Uno de los propietarios comentó que la gema fue encontrada en un pozo de gemas cerca de la remota ciudad de Rathnapura en Sri Lanka, conocida como la "ciudad de las gemas", en 2023.

Fue comprada junto con otras gemas en 2023 y, aproximadamente dos años después, los propietarios descubrieron que era una piedra especial. Luego la certificaron en dos laboratorios.

Amarasinghe expresó que el valor de la piedra ha sido estimado entre 300 millones y 400 millones de dólares por tasadores internacionales. Los zafiros de Sri Lanka son reconocidos por su color único, claridad y brillo.