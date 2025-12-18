Principal central sindical de Argentina en pie de guerra contra reforma laboral de Milei

BUENOS AIRES (AP) — La principal central sindical de Argentina advirtió que no dará el brazo a torcer y amenazó con una huelga general durante una miltutudinaria movilización el jueves contra el proyecto de reforma labora l que el presidente ultraliberal Javier Milei envió al Congreso y que contempla modificaciones al régimen actual de indemnizaciones, horario de la jornada laboral y vacaciones.

La marcha hacia la histórica Plaza de Mayo convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT) ocurrió en momentos en que la iniciativa oficial se discute en comisiones del Senado y, de conseguir dictamen favorable, será debatida en el recinto el viernes 26 de diciembre.

"Venimos a decirle rotundamente no a esta reforma entreguista", expresó Octavio Argüello del sindicato de camioneros y uno de los integrantes del triunvirato que lidera la CGT, desde un escenario montado en la plaza y un cartel a sus espaldas con la frase: "En defensa del trabajo y la dignidad".

"Tenemos que ganar las calles y pelear por la dignidad... Les decimos a los senadores: ´ojo con lo que hacen porque el pueblo y la patria se los va a demandar", señaló el sindicalista.

El mandatario, un economista que viene aplicando desde su llegada al poder a fines de 2023 políticas de ajuste económico y reformas en distintos ámbitos, firmó el proyecto de Ley de Modernización Laboral, al que califica como "la transformación más grande" de la historia argentina en la materia, justo en un país donde los sindicatos han bloqueado en el pasado toda iniciativa que implique un desafío a su status quo.

"Hoy iniciamos nuestro plan de lucha, si no nos escuchan vamos por el paro nacional", adelantó Argüello. Sería la cuarta convocada por la CGT en lo que va del mandato de Milei.

Multitudinarias columnas de los gremios del transporte, la construcción, metalúrgica, comercio, trabajadores estatales y de otras ramas recorrieron las calles céntricas de la capital argentina rumbo a la Plaza de Mayo. Referentes del peronismo opositor, como el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y organizaciones de izquierda, históricamente enfrentada a la CGT por el control de los sindicatos, también se sumaron a la convocatoria.

Empoderado por su triunfo en las elecciones de medio término de octubre, que le permitió sumar más legisladores en ambas cámaras del Congreso, Milei propone un nuevo régimen laboral que entre sus puntos principales redefine la base de cálculo indemnizatorio, excluyendo vacaciones, aguinaldos (dos sueldos extras al año) y premios y fija límites a las indemnizaciones.

Para costear los despidos, los empleadores podrán establecer un Fondo de Asistencia Laboral que se integra con un aporte equivalente a 3 puntos porcentuales de la masa salarial. A su vez, las empresas reducirán sus contribuciones al sistema jubilatorio estatal por el mismo porcentaje.

La iniciativa habilita pagos a los trabajadores por productividad o mérito, que podrían negociarse por empresa. En cuanto al salario podrá abonarse en dinero, ya sea en moneda nacional o extranjera, o en especie, habitación o alimentos.

También crea un banco de horas de carácter voluntario, que permitirá compensar jornadas extensas con otras más breves.

El proyecto limita el derecho de huelga para servicios esenciales y actividades calificadas como de "importancia trascendental" como las relacionadas con la educación y la salud.

"¿Dónde esta la lluvia de dólares que nos prometieron?", planteó Cristian Jerónimo, otro de los líderes de la CGT. "La gente la está pasando mal, no existe este modelo económico. Ya fracasó". Según la central sindical, durante los dos años de gobierno de Milei se perdieron 276.000 puestos de trabajo y cerraron 20.000 empresas.

La reforma laboral es una de las exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI) en el marco del programa de ayuda financiera que ha firmado con Argentina a principios de año. También es apoyada por las principales cámaras empresarias, que desde hace tiempo reclaman bajar los costos laborales.

La tasa de informalidad laboral en Argentina es de 43,2%, según los últimos datos oficiales conocidos. Los expertos en mercado laboral sostienen la necesidad de una modernización de la legislación que contemple las nuevas formas de empleo, como el remoto o de apliaciones, y que permita financiar el sistema previsional, hoy en crisis por la gran catidad de trabajadores en negro que no aportan a ese regimen.

Para su aprobación, el oficialismo deberá sumar el apoyo de fuerzas aliadas conservadoras en ambas cámaras. En el Senado —de 72 integrantes— el oficialismo amplió de 7 a 20 los miembros de su bancada tras el triunfo de octubre. En la Cámara de Diputados suma 95 legisladores, siendo así la primera minoría en el cuerpo de 257 miembros.