Problemas no acaban en aeropuertos de EEUU

Nueva York.- Los agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) podrían recibir el lunes sus primeros cheques de pago completos en más de seis semanas, después de que el presidente Donald Trump firmara el viernes una orden ejecutiva en la que instruyó al secretario de Seguridad Nacional a pagarles de inmediato.

Pero expertos en viajes y líderes sindicales señalan que las enormes filas de seguridad en algunos aeropuertos de Estados Unidos no desaparecerían de la noche a la mañana y podrían prolongarse hasta la próxima semana o más, mientras los trabajadores de la TSA esperan el pago atrasado, los aeropuertos evalúan su dotación de personal y el Congreso sigue enfrentado por la financiación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).

"Hasta que los cheques estén realmente en manos de la gente, podríamos seguir viendo algunos de estos problemas de personal", señaló Eric Rosen, director de contenido de viajes de The Points Guy, un sitio web de información de viajes. "Pero creo que (la orden ejecutiva) es una buena noticia para los agentes de la TSA y para el público que vuela. Y ojalá que el dinero empiece a fluir rápido y la gente pueda volver al trabajo".