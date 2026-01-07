logo pulso
Prometen aliados de Ucrania seguridad

Por AP

Enero 07, 2026 03:00 a.m.
A
Prometen aliados de Ucrania seguridad

PARÍS.- Los aliados de Ucrania dijeron el martes que habían acordado proporcionar al país garantías de defensa internacional en capas como parte de una propuesta para poner fin a la invasión de casi 4 años de Rusia.

En una reunión clave en París, líderes de países europeos y Canadá, así como representantes de Estados Unidos y altos funcionarios de la Unión Europea y la OTAN, dijeron que proporcionarían a las fuerzas de primera línea de Kiev equipo y entrenamiento, y los respaldarían con apoyo aéreo, terrestre y marítimo para disuadir cualquier futuro ataque ruso.

El tamaño de las fuerzas de apoyo no se hizo público, y muchos de los detalles del plan siguen sin estar claros.

El primer ministro británico, Keir Starmer, dijo que la reunión hizo "excelentes progresos" pero advirtió que "los tramos más difíciles aún están por delante", señalando que los ataques rusos a Ucrania continúan.

Dijo que los aliados participarán en el monitoreo y verificación liderados por los Estados Unidos de Norteamérica de cualquier alto el fuego, apoyarán la provisión a largo plazo de armamentos para la defensa de Ucrania y trabajarán hacia compromisos vinculantes para apoyar a Ucrania en caso de cualquier ataque futuro por parte de Rusia.

