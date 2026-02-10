Protestan contra visita de presidente Isaac Herzog

Sídney, Australia.- Unas 10,000 personas se manifestaron este lunes en Sídney (este de Australia) en apoyo al pueblo palestino y en protesta por la visita oficial del presidente de Israel, Isaac Herzog, invitado por el primer ministro del país oceánico, Anthony Albanese, tras el atentado antisemita de diciembre en la turística playa de Bondi.

Los manifestantes se congregaron alrededor de las 17:30 hora local (6:30 GMT) frente al Ayuntamiento de Sídney, en la zona de la estación de Town Hall, donde corearon consignas contra Herzog, que estará en Australia cuatro días, y también contra Albanese, a quien acusaron de "tener sangre en las manos".

"No queremos al presidente de Israel aquí, a una persona que ha cometido genocidio. No podemos permitir que esté en este país pese a los crímenes cometidos", declaró a EFE, bajo condición de anonimato, un miembro del Grupo de Acción Palestina, organizador de la manifestación.

Según este activista, de origen libanés y residente en Sídney, Herzog debería responder ante la Corte Internacional de Justicia.

Entre banderas palestinas y aborígenes, numerosas pancartas criticaban la postura del Gobierno australiano en el conflicto en Gaza y pedían el encarcelamiento de Herzog y del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

Algunos manifestantes portaban muñecos que representaban a niños cubiertos de sangre, en recuerdo de los miles de menores gazatíes muertos.

El presidente israelí visitó, a su llegada a Sídney, el memorial del Pabellón de Bondi y denunció que el atentado antisemita perpetrado allí durante una celebración del Janucá en diciembre, fue "un ataque contra los valores fundamentales de la democracia".