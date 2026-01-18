LONDRES.- El líder del principal partido de oposición del Reino Unido se unió el sábado a una protesta contra la nueva embajada que China planea en Londres, días antes de la fecha límite para que el gobierno apruebe o bloquee el proyecto

El líder del Partido Conservador, Kemi Badenoch, instó al gobierno laborista a rechazar los aviones, afirmando que el gobierno chino había "acosado y sancionado" a miembros del Parlamento y "abusado de ciudadanos británicos conectados con China".

"Sabemos que tenemos que enfrentarnos a los abusos de China. Y lo que me preocupa es que tenemos un gobierno ahora mismo que parece tener miedo de China", expresaron a cientos de manifestantes que se venden en el lugar, coreando "no a la megaembajada de China".

Políticos de varios partidos de oposición se sumaron a protesta.

Después de años de retrasos y desafíos legales, el gobierno británico ha fijado el martes como fecha límite para decidir si aprueba los aviones para la embajada china más grande de Europa en el antiguo sitio de la Real Casa de la Moneda, cerca del Puente de la Torre. Se espera ampliamente que se dé luz verde al desarrollo.

China se ha quejado del retraso de siete años en la aprobación del proyecto, señalando que el RU estaba "complicando y politizando el asunto".

El primer ministro británico Keir Starmer ha enfatizado que, aunque proteger la seguridad nacional no es negociable, el RU necesita mantener el diálogo diplomático y la cooperación con la superpotencia asiática.

Aprobar la embajada allanará el camino para un viaje largamente anticipado de Starmer a China y una expansión de la embajada del RU en Beijing.

Los opositores señalan que el complejo de la embajada china de 20.000 metros cuadrados, ubicado cerca del distrito financiero de Londres y cerca de cables de datos cruciales, se utilizará como base para el espionaje y para la vigilancia de chinos.