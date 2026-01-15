Protestas en Irán parecen sofocadas tras una semana de represión y bloqueo de internet

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — Las protestas en Irán parecían estar sofocadas el jueves, una semana después de que las autoridades aislaran al país del mundo y recrudecieran una sangrienta represión que, según activistas, se ha cobrado la vida de al menos 2.637 personas.

La perspectiva de una represalia de Estados Unidos por las muertes de manifestantes aún se cernía sobre la región, aunque el presidente Donald Trump señaló una posible desescalada, diciendo que las matanzas parecen estar terminando. La Casa Blanca enfatizó que "todas las opciones siguen sobre la mesa".

Mientras tanto, Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra funcionarios iraníes acusados de reprimir las protestas, que comenzaron a finales del mes pasado debido a la tambaleante economía del país y el colapso de su moneda. El Grupo de los Siete países industrializados y la Unión Europea también anunciaron que estaban considerando nuevas sanciones para aumentar la presión sobre el gobierno teocrático de Irán.

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas programó una reunión de emergencia para el jueves por la tarde acerca de la situación en Irán a petición de Estados Unidos.

En la capital, Teherán, los testigos afirman que en las últimas mañanas no se han visto nuevos restos de hogueras encendidas la noche anterior ni escombros en las calles. El sonido de disparos, que había sido intenso durante varias noches, ha desaparecido.

La prensa estatal iraní ha anunciado oleadas de detenciones por parte de las autoridades, dirigidas a quienes califican como "terroristas" y también al parecer buscando antenas de internet satelital Starlink, la única forma de publicar videos e imágenes en internet.

"Desde el 8 de enero, hemos sido testigos de una guerra en toda regla y cualquiera que haya participado en una concentración desde entonces es un criminal", declaró el ministro de Justicia, Amin Hossein Rahimi, de acuerdo con una información publicada el miércoles por la agencia de noticiosa del poder judicial, Mizan.

La prensa estatal iraní transmitió una lista de daños de lo que llamó una "operación terrorista", incluyendo daños a cientos de tiendas y edificios públicos, decenas de coches y ambulancias y varios "sitios patrimoniales", incluyendo mezquitas y santuarios.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de China anunció que el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, le dijo a su homólogo chino que la situación en el país ahora estaba estable.

Pero mientras Irán intenta afianzar su control dentro de sus fronteras, ha señalado preocupaciones sobre amenazas desde el extranjero, incluyendo Estados Unidos, que ha amenazado con acciones militares por las muertes de manifestantes. Las tensiones se dispararon después del comentario de Trump el martes de que "la ayuda está en camino" para los manifestantes iraníes.

Cierre del espacio aéreo

La República Islámica cerró su espacio aéreo durante horas en la madrugada del jueves sin explicación alguna, algo que ha hecho en enfrentamientos previos con Israel, así como durante su guerra de 12 días en junio. Estados Unidos también tomó medidas para mover a parte del personal de la base aérea de Al Udeid, en Qatar, y advirtió a los diplomáticos en Kuwait que se mantuvieran alejados de las bases militares con tropas estadounidenses estacionadas. Gran Bretaña cerró su embajada en Teherán y retiró al personal británico de Irán.

El ejército israelí dijo que había elevado el nivel de preparación para posibles ataques con misiles, aunque las directrices para los civiles israelíes, incluyendo el tamaño de las reuniones y si las personas necesitaban permanecer a cierta distancia de un refugio, no cambiaron.

La medida estuvo en vigor más de cuatro horas, según las directrices para pilotos emitida por Irán, que se encuentra en una ruta aérea clave entre Oriente y Occidente. Las aerolíneas internacionales rodearon el país por el norte y el sur, pero después de una prórroga, el cierre parecía haber expirado y varios vuelos nacionales transitaban por su espacio aéreo poco después de las siete de la mañana.

Incluso antes del cierre, varias aerolíneas internacionales ya habían reducido o suspendido servicios a Irán "y la mayoría de las compañías evitan el espacio aéreo iraní", afirmó la web SafeAirspace, que informa sobre zonas de conflicto y rutas aéreas. "La situación puede indicar una mayor actividad de seguridad o militar, incluyendo el riesgo de lanzamientos de misiles o una defensa aérea intensificada, aumentando el riesgo de identificación errónea del tráfico civil".

En el pasado, Irán ya identificó erróneamente un avión comercial como un objetivo hostil. En 2020, sus defensas antiaéreas derribaron el vuelo PS752 de Ukraine International Airlines con dos misiles tierra-aire, y mataron a las 176 personas a bordo.

Reacción en el extranjero

Han dejado de difundirse videos de protestas desde Irán, lo que podría indicar que se ha ralentizado el ritmo ante la fuerte presencia de fuerzas de seguridad en las principales ciudades. Pero al mismo tiempo, se han celebrado protestas contra Teherán en todo el mundo, mientras la atención global se centra en la represión de las movilizaciones.

Trump hizo una serie de declaraciones que dejaron sin aclarar qué acciones tomaría Estados Unidos. Un día después de amenazar con acciones, dijo el miércoles que sabía "de buena fuente" que las ejecuciones cesarían. El jueves celebró como "buenas noticias" los informes de que se había levantado la sentencia de muerte de un manifestante.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró a los reporteros que se habían programado 800 ejecuciones. Dijo que el presidente y su equipo habían comunicado a los funcionarios iraníes que habría "graves consecuencias" si más manifestantes eran asesinados.

"Todas las opciones siguen sobre la mesa para el presidente", destacó.

Araghchi, el ministro de Exteriores de Irán, también trató de suavizar la retórica, instando a Washington a encontrar una solución negociada.

Preguntado por Fox News acerca de qué le diría a Trump, Araghchi respondió: "Mi mensaje es: Entre la guerra y la diplomacia, la diplomacia es un mejor camino, aunque no tenemos ninguna experiencia positiva con Estados Unidos. Pero aún así, la diplomacia es mucho mejor que la guerra".

Los activistas advirtieron que podrían venir ejecuciones de detenidos aunque Araghchi dijo que "no hay plan de ahorcamientos".

El aparente descenso de la temperatura siguió a la presión de los gobiernos de Oriente Medio, que instaron a la administración Trump a no atacar a Irán por temor a que un ataque pudiera degenerar en una guerra total.

Nuevas sanciones a altos funcionarios iraníes

Entre los sancionados por Estados Unidos el jueves se encuentra el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, a quien el Departamento del Tesoro acusa de ser uno de los primeros funcionarios en pedir violencia contra los manifestantes. El Grupo de los Siete, del cual Estados Unidos es miembro, también advirtió que podrían imponer más sanciones si la represión de Irán continúa.

La jefa de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, declaró que el bloque de 27 naciones estaba considerando fortalecer las sanciones "para impulsar que este régimen llegue a su fin y que haya un cambio".

La campaña de represión contra las movilizaciones ha causado al menos 2.637 fallecidos, de acuerdo con la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos, con sede en Estados Unidos. La cifra reportada el jueves es un aumento de 22 respecto a la cifra del día anterior y la organización dice que es probable que el número continúe aumentando. Esta cifra supera a la de cualquier otra ronda previa de protestas o disturbios en Irán en décadas y recuerda el caos que rodeó la Revolución Islámica de 1979.

La agencia, fundada hace 20 años, ha sido precisa durante múltiples años de manifestaciones gracias a en una red de activistas en suelo iraní que confirman todos los decesos reportados.

Debido a las grandes limitaciones a las comunicaciones en el país, la AP no ha podido confirmar de manera independiente el número de víctimas anunciado por el grupo. El gobierno teocrático de Irán no ha proporcionado cifras generales de bajas en las manifestaciones.