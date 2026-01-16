Protestas en Irán parecen sofocadas

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos.- Las protestas en Irán parecían estar sofocadas el jueves, una semana después de que las autoridades aislaran al país del mundo y recrudecieran una sangrienta represión que, según activistas, se ha cobrado la vida de al menos 2.637 personas.

La perspectiva de una represalia de Estados Unidos por las muertes de manifestantes aún se cernía sobre la región, aunque el presidente Donald Trump señaló una posible desescalada, diciendo que las matanzas parecen estar terminando. La Casa Blanca enfatizó que "todas las opciones siguen sobre la mesa".

Mientras tanto, Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra funcionarios iraníes acusados de reprimir las protestas, que comenzaron a finales del mes pasado debido a la tambaleante economía del país y el colapso de su moneda. El Grupo de los Siete países industrializados y la Unión Europea también anunciaron que estaban considerando nuevas sanciones para aumentar la presión sobre el gobierno teocrático de Irán.

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas programó una reunión de emergencia para el jueves por la tarde acerca de la situación en Irán a petición de Estados Unidos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En la capital, Teherán, los testigos afirman que en las últimas mañanas no se han visto nuevos restos de hogueras encendidas la noche anterior ni escombros en las calles. El sonido de disparos, que había sido intenso durante varias noches, ha desaparecido.

La prensa estatal iraní ha anunciado oleadas de detenciones por parte de las autoridades, dirigidas a quienes califican como "terroristas" y también al parecer buscando antenas de internet satelital Starlink, la única forma de publicar videos e imágenes en internet.