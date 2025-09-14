Protestas propalestinos interrumpen etapa final de la Vuelta a España

MADRID (AP) — Las autoridades españolas informaron que más de 100.000 personas participaron en las últimas protestas propalestinos que interrumpieron la etapa final de la Vuelta a España de ciclismo, y obligaron el domingo a los organizadores a acortar el último Grand Tour de la temporada, culminando una campaña de interrupciones.

Francisco Martín, el representante del gobierno central para la región de Madrid, cifró en más de 100.000 la cantidad de personas que salieron a las calles durante las protestas del domingo, las cuales criticaron la presencia del equipo ciclista Israel Premier Tech. Martín añadió que dos personas fueron detenidas por la policía y 22 personas resultaron heridas, ninguna de gravedad.

El número de manifestantes no pudo ser verificado de forma independiente.

Jonas Vingegaard, corredor danés del equipo Visma-Lease a Bike, fue confirmado como el campeón de la ronda de tres semanas.

Los organizadores de la carrera emitieron más tarde un comunicado lamentando no poder terminar la etapa según lo planeado debido a los "lamentables incidentes ocurridos en Madrid".

Hubo enfrentamientos entre la policía y los manifestantes cerca del final de la ruta en Madrid. Algunos manifestantes que portaban pancartas anti-Israel bloquearon parcialmente la carretera y obligaron a los ciclistas a detenerse.

No se declaró un ganador de etapa y la ceremonia del podio fue cancelada por motivos de seguridad.

´Un momento para la eternidad´

"Es una lástima que se nos haya quitado un momento de eternidad como este", dijo Vingegaard. "Estoy realmente decepcionado por eso. Tenía muchas ganas de celebrar esta victoria general con mi equipo y los aficionados. Todos tienen derecho a protestar, pero no de una manera que influya o ponga en peligro nuestra carrera".

Según los informes, los equipos improvisaron una ceremonia de podio privada después para que los ciclistas pudieran celebrar.

"La etapa 21 de La Vuelta finaliza por motivos de seguridad. No habrá ceremonia protocolaria de podio", dijo la organización.

Quedaban unos 50 kilómetros (31 millas) en la etapa, que era un paseo mayormente ceremonial hacia Madrid.

Vingegaard había ampliado su ventaja en la clasificación general sobre el portugués João Almeida el sábado con una ventaja de 1 minuto y 16 segundos sobre el portugués Almeida.

Fue el tercer título de Vingegaard en un Grand Tour, sumándolos a un par de títulos del Tour de Francia conquistados en 2022 y 2023.

Escolta policial

Los manifestantes arrojaron barreras a la carretera en un circuito de llegada en la capital española. Se esperaba que los ciclistas dieran nueve vueltas en el circuito.

Varios cientos de manifestantes permanecieron en la carretera donde se suponía que pasaría la carrera. También se colgaron pancartas anti-Israel de edificios cercanos.

Las protestas continuaron hasta entrada la noche en Madrid, la mayoría de ellas pacíficas.

Anteriormente, los manifestantes arrojaron objetos a la policía y los agentes usaron gas lacrimógeno para tratar de dispersar a las multitudes. Los medios de comunicación españoles informaron que las autoridades dijeron que 20 personas resultaron heridas y al menos dos personas fueron detenidas.

La carrera se reanudó brevemente el domingo después de que los organizadores les dijeron originalmente a los ciclistas que se detuvieran debido a las protestas, pero finalmente tuvieron que parar mientras las autoridades y los organizadores discutían la situación.

La policía escoltó a los ciclistas cuando salieron de la ruta.

Manifestantes que portaban banderas de Palestina abuchearon cuando los coches de apoyo de los equipos pasaron por la ruta.

La policía con equipo antidisturbios confrontó a los manifestantes en diferentes puntos a lo largo de la ruta. Más de 1.500 agentes de policía han sido desplegados antes de la etapa final de la carrera de tres semanas.

No hubo incidentes importantes cuando los ciclistas partieron en la etapa final de 103,6 kilómetros que comenzó en la cercana localidad de Alalpardo.

Los medios españoles dijeron que decenas de miles de manifestantes participaron. Se había calculado la presencia de unos 50.000 aficionados en la capital española.

Campo de batalla diplomático

El Grand Tour español se convirtió en un campo de batalla diplomático, gran medida interrumpido por manifestantes en contra de la presencia del Premier Tech, equipo de propiedad israelí, que anteriormente en la carrera quitó su nombre de sus uniformes.

Matthew Riccitello, estadounidense del Israel Premier Tech, terminó quinto en la clasificación general y se llevó el maillot blanco como el mejor ciclista joven en la clasificación general.

El primer ministro español Pedro Sánchez se unió a Irlanda y Noruega en reconocer un estado palestino el año pasado, y España se convirtió en el primer país europeo en pedir a un tribunal de la ONU permiso para unirse al caso de Sudáfrica que acusa a Israel de genocidio. Antes de las protestas del domingo, pidió respeto por los competidores, pero expresó su admiración por aquellos que se movilizan por tales causas.

El ministro de Relaciones Exteriores israelí, el israelí Gideon Saar, criticó más tarde el domingo a Sánchez en X por lo que dijo que fue un aliento a los manifestantes.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, también criticó a Sánchez y calificó el domingo como un día triste para la capital española.

Israel niega enérgicamente las acusaciones de genocidio en Gaza y ha defendido sus acciones militares, que se lanzaron en respuesta al ataque mortal de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023. Ese ataque mató a unas 1.200 personas, mientras que la ofensiva de Israel ha matado a al menos 64.871 personas en la Franja de Gaza, según el ministerio de salud del territorio.

Siete de los últimos 11 días de carrera fueron acortados o interrumpidos, con más de 20 personas detenidas por la policía. Durante una etapa, un manifestante que portaba una bandera de Palestina intentó correr hacia la carretera delante de los ciclistas, causando que dos de ellos chocaran. Continuaron, pero uno de ellos tuvo que retirarse finalmente de la carrera.

Las autoridades dijeron que la fuerte presencia policial se desplegaría para el final en Madrid para sumarse a los 130 oficiales que ya viajaban con la carrera. Se vieron camiones de tipo militar, agentes con equipo antidisturbios y policías a caballo cerca de la ruta en Madrid.