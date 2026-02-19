logo pulso
Putin reprocha las sanciones de EU contra Cuba

Mientras Estados Unidos advierte a La Habana que debe realizar "drásticos cambios muy pronto"

Por EFE

Febrero 19, 2026 03:00 a.m.
A
Putin reprocha las sanciones de EU contra Cuba

Moscú, Rusia.- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, consideró este miércoles inaceptables las nuevas sanciones estadounidenses contra Cuba al recibir en Moscú al ministro cubano de Exteriores, Bruno Rodríguez.

"Usted sabe nuestra postura al respecto. No aceptamos nada similar", dijo Putin a Rodríguez.

Agregó que el Ministerio de Exteriores ruso, con cuyo jefe el ministro cubano se reunió horas antes, ya había expuesto la postura rusa de una forma "abierta, clara e inequívoca".

Rodríguez, por su parte, agradeció a Putin la solidaridad de Rusia en momentos difíciles para la isla caribeña.

Después de la reunión entre ambos, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, confirmó que las partes trataron la ayuda concreta que puede prestar Moscú a La Habana en condiciones actuales.

Previamente, el jefe de la diplomacia rusa, Serguéi Lavrov, y Rodríguez llamaron al diálogo a Estados Unidos, al que pidieron que renuncie a sus planes de bloqueo naval a Cuba.

"Estamos prestos a un diálogo respetuoso en igualdad de condiciones con cualquier país", dijo Rodríguez al inicio de su reunión con Lavrov en Moscú.

Moscú anunció recientemente que está en contacto con las autoridades cubanas y que se prevé el suministro de petróleo al régimen cubano, algo que no ocurre desde el envío de 100,000 toneladas de crudo en febrero de 2025.

EU advierte

La Administración Trump advirtió al Gobierno cubano que debe abordar "drásticos cambios muy pronto" y que están pendientes de que decisiones toman en el futuro próximo ante la grave crisis económica a la que se enfrenta el país.

"Son un régimen que está cayendo. El país está derrumbándose y creemos que va en su interés realizar cambios muy drásticos muy pronto", aseguró ela portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien se remitió a las declaraciones sobre Cuba del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, diciendo que "obviamente queremos ver democracias florecientes y prósperas en todo el mundo, especialmente en nuestro propio hemisferio".

Sin embargo, no concretó ninguna medida que Estados Unidos vaya a poner en marcha.

