¿Qué saber sobre el cierre de gobierno en EEUU?

WASHINGTON (AP) — El gobierno de Estados Unidos se prepara para lo que podría ser un cierre federal prolongado después de que los legisladores no lograron un acuerdo para financiar al gobierno a partir del 1 de octubre.

Los republicanos apoyaron una medida a corto plazo para financiar al gobierno, en general, a los niveles actuales hasta el 21 de noviembre, pero los demócratas la bloquearon, insistiendo en que la iniciativa aborde sus preocupaciones sobre subsidios al cuidado de la salud.

Los demócratas quieren revertir los recortes a Medicaid incluidos en el mega-proyecto de ley del presidente Donald Trump aprobado este verano y extender los créditos fiscales que hacen que las primas de seguros de salud sean más asequibles para millones de personas que las compran a través de la Ley de Cuidado de Salud Asequible, conocida popularmente como Obamacare.

Los republicanos consideraron inviable la propuesta demócrata, ya que costaría a los contribuyentes más de 1 billón de dólares.

Ninguna de las partes muestra señales de ceder.

Esto es lo que hay que saber sobre la suspensión de labores que comenzó el miércoles:

¿Qué sucede durante el cierre?

Debido a que no se logró un acuerdo en el presupuesto, la ley requiere que las agencias suspendan a sus empleados "no exceptuados". Los empleados exceptuados, que incluyen a aquellos que trabajan para proteger la vida y la propiedad, permanecen en sus puestos, pero reciben su sueldo hasta que termina el cierre.

La Oficina de Gestión y Presupuesto de la Casa Blanca avisa a las agencias que ha ocurrido una interrupción en las asignaciones y les solicita iniciar ordenadamente actividades de cierre. Ese memo se envió anoche.

La Oficina de Presupuesto del Congreso estima que aproximadamente 750.000 empleados federales podrían quedar sin sueldo cada día del cese de actividades, con un costo total diario de su compensación de aproximadamente 400 millones de dólares.

¿Qué trabajo gubernamental continúa durante un cierre?

En realidad, mucho.

Los investigadores del FBI, los oficiales de la CIA, los controladores de tráfico aéreo y los agentes que operan los puntos de control en los aeropuertos siguen trabajando. También lo hacen los miembros de las Fuerzas Armadas.

Aquellos programas que dependen de gastos obligatorios generalmente continúan durante un cierre. Los pagos de la Seguridad Social siguen enviándose. Los ancianos que dependen de la cobertura de Medicare aún pueden ver a sus médicos y los proveedores de atención médica pueden recibir reembolsos.

La atención médica para los veteranos del Ejército también continúa durante un cierre. Los centros médicos y las clínicas ambulatorias del Departamento de Asuntos de los Veteranos estarán abiertos, e igualmente se les siguen entregando sus prestaciones. Los entierros continuarán en los cementerios nacionales del Departamento de Asuntos de los Veteranos.

¿Recibirán pago los trabajadores federales suspendidos?

Sí. En 2019, el Congreso aprobó una ley que consagra el requisito de que los empleados suspendidos reciban pago retroactivo una vez que se reanuden las operaciones.

Aunque al final recibirán su pago, los trabajadores suspendidos y aquellos que permanecen en sus puestos pueden tener que prescindir de uno o más de sus cheques de pago regulares, dependiendo de cuánto dure el cierre.

¿Seguiré recibiendo correo postal?

Sí. El Servicio Postal de Estados Unidos no se ve afectado por un cierre gubernamental. Es una entidad independiente financiada a través de la venta de sus productos y servicios, no por impuestos.

¿Qué cierra durante un cierre?

Todas las administraciones tienen cierta flexibilidad para elegir qué servicios congelar o mantener durante un cese de operaciones.

La primera administración Trump trabajó para mitigar el impacto de lo que se convirtió en el cierre parcial más largo del país en 2018 y 2019. Pero el martes, Trump amenazó con la posibilidad de aumentar el dolor que viene con un cierre.

"Podemos hacer cosas durante el cierre que son irreversibles, que son malas para ellos e irreversibles por ellos", dijo Trump sobre los demócratas. "Como cortar a un gran número de personas, cortar cosas que les gustan, cortar programas que les gustan".

Cada agencia federal desarrolla su propio plan de cierre. Los planes describen qué trabajadores permanecerían en sus puestos durante un cierre y cuáles serían suspendidos.

En un movimiento provocativo, la Oficina de Gestión y Presupuesto (OMB) ha amenazado con el despido masivo de trabajadores federales. En un memo, la OMB dijo que aquellos programas que no obtuvieron financiación a través del mega-proyecto de ley de Trump este verano soportarían la peor parte de un cierre.

Las agencias deberían considerar emitir avisos de reducción de personal para aquellos programas cuya financiación expira, que no tienen fuentes de financiación alternativas y que "no son consistentes con las prioridades del presidente", decía el memo.

Eso sería un paso mucho más agresivo que en cierres anteriores, cuando los trabajadores federales suspendidos regresaron a sus trabajos una vez que terminó el cierre. Los recortes no solo incluirían el despido de empleados, sino también la eliminación de sus puestos, lo que desencadenaría otra gran agitación en una fuerza laboral federal que ya ha enfrentado importantes rondas de recortes debido a los esfuerzos del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) y otros en la administración republicana de Trump.

¿Qué agencias están haciendo planes?

— El Departamento de Salud y Servicios Humanos suspenderá a un 41% de sus casi 80.000 empleados, según un plan de contingencia publicado en su sitio web.

Como parte de ese plan, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), con sede en Atlanta, continuarían monitoreando los brotes de enfermedades, mientras que las actividades que se detendrán incluyen la investigación sobre riesgos para la salud y formas de prevenir enfermedades.

Mientras tanto, la investigación y la atención al paciente en los Institutos Nacionales de Salud se verían trastornadas. Los pacientes actualmente inscritos en estudios en el hospital de investigación conocido como House of Hope (Casa de la Esperanza) continuarán recibiendo atención. Los pacientes que esperan terapias experimentales no podrán inscribirse excepto en circunstancias especiales, y tampoco comenzarán nuevos estudios.

En la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), su "capacidad para proteger y promover la salud y seguridad públicas se vería significativamente afectada, con muchas actividades retrasadas o pausadas". Por ejemplo, la agencia no aceptaría nuevas solicitudes de medicamentos o presentaciones de dispositivos médicos que requieran el pago de una tarifa de usuario.

— El Servicio de Parques Nacionales planea suspender a dos tercios de sus empleados mientras mantiene los parques en gran medida abiertos a los visitantes durante el cierre federal, según un plan de contingencia publicado el martes por la noche. El plan dice que "las carreteras de los parques, miradores, senderos y monumentos al aire libre permanecerán, en general, accesibles para los visitantes".

El plan también permite que los parques celebren acuerdos con estados, tribus o gobiernos locales dispuestos a hacer donaciones para mantener abiertos los sitios de parques nacionales. El servicio tiene más de 400 sitios, incluidos grandes parques nacionales como Yellowstone y el Gran Cañón, y sitios históricos.

Los sitios podrían cerrar si se está causando daño a los recursos del parque o si se acumula basura.

Muchos parques nacionales, incluidos Yellowstone y Yosemite, permanecieron abiertos durante el cierre de 35 días en el primer mandato de Trump. La escasez de personal derivó en vandalismo, puertas forzadas y otros problemas, incluido un todoterreno que derribó un árbol homónimo en el Parque Nacional Joshua Tree en California.

— Institución Smithsonian: Los museos, centros de investigación y el Zoológico Nacional permanecerán abiertos al menos hasta el lunes.

Impacto en la economía

Phillip Swagel, director de la Oficina de Presupuesto del Congreso, dijo que un cierre breve no tiene gran impacto en la economía, especialmente porque los trabajadores federales, por ley, reciben pago retroactivo. Pero "si el cierre continúa, entonces eso puede dar lugar a incertidumbres sobre cuál es el papel del gobierno en nuestra sociedad y cuál es el impacto financiero en todos los programas que el gobierno financia".

"El impacto no es inmediato, pero con el tiempo, hay un impacto negativo de un cierre en la economía", agregó.

Los mercados no han reaccionado fuertemente a cierres anteriores, según Goldman Sachs Research. Al término de tres cierres prolongados desde principios de la década de 1990, los mercados de valores terminaron planos o al alza incluso después de caer inicialmente.

La suspensión de labores gubernamentales podría reducir el crecimiento en general en unos 0,15 puntos porcentuales por cada semana que dure, o alrededor de 0,2 puntos porcentuales por semana una vez incluidos los efectos del sector privado, y el crecimiento aumentaría en la misma cantidad acumulada en el trimestre siguiente a la reapertura, escribe Alec Phillips, economista político jefe de Estados Unidos en Goldman Sachs.