A balazos, ejecutan a un hombre en la colonia Santa Fe

Un hombre conocido con el alias de "El Güero", fue ejecutado a balazos en la colonia Santa Fe, dos individuos que viajaban en una motocicleta le dispararon de corta distancia para luego darse a la fuga don rumbo desconocido.

El hecho ocurrió cerca de las ocho de la noche de este martes, cuando el ahora occiso, de unos 45 años de edad, se encontraba en las calles de Toma de Granaditas y Plan de Iguala, en la colonia Santa Fe.

Hasta el lugar llegaron dos sujetos que andaban en una motocicleta, los cuales lo sorprendieron y le dispararon en varias ocasiones propinándole diversos impactos de bala, quedando tirado en el lugar mientras que los maleantes huían del lugar.

Algunos testigos llamaron a los cuerpos de emergencia pero y al sitio llegaron los paramédicos, quienes le prestaron los primeros auxilios pero determinaron que ya había fallecido víctima de las lesiones que presentaba.

Elementos de la Policía Municipal acudieron como primeros respondientes y acordonaron el área donde quedó el cuerpo, posteriormente arribó personal de Servicios Periciales para realizar una inspección y se recogieron al menos ocho cartuchos percutidos que quedaron regados en el piso.

Policía acordonó la zona del ataque.

Policías de Investigación iniciaron con las indagatorias del hecho, de momento se informó que el ahora occiso era conocido con el alias de "El Güero", de entre 45 y 50 años de edad y con domicilio en la misma zona el ataque.

El cuerpo fue enviado al Servicio Médico Legista en donde se le practicaría la autopsia de ley para entregarlo a los familiares para la sepultura correspondiente, en tanto que la Fiscalía General del Estado ya inició la carpeta de investigación respectiva.