Graciela Zendejas asume la presidencia de ADERIAC

Graciela Zendejas asume la presidencia de ADERIAC

Reaprehenden a J. Pablo Guanipa

El opositor venezolano había sido liberado la víspera

Por EFE

Febrero 10, 2026 03:00 a.m.
A
Reaprehenden a J. Pablo Guanipa

Caracas, Ven.- Las autoridades de Venezuela confirmaron este lunes la nueva detención del exdiputado Juan Pablo Guanipa luego de que encabezara una caravana al salir de prisión el domingo, y ordenaron el arresto domiciliario de los también opositores detenidos Freddy Superlano y Perkins Rocha, unas medidas que se anuncian a las puertas del debate esta semana de una ley de amnistía.

Ramón Guanipa, hijo del exdiputado, denunció este lunes en una rueda de prensa que desconoce el paradero de su padre luego de que "hombres no identificados" se lo llevaran la noche del domingo y de que la Fiscalía anunciara que solicitó la revocación de la medida de excarcelación por un régimen de arresto domiciliario.

"Mi padre no cometió ningún delito ni ninguna violación a sus medidas cautelares. Yo tengo la boleta de excarcelación de mi padre que indica claramente que las únicas condiciones que tenía era la presentación cada 30 días ante el tribunal y prohibición de salida del país", añadió el hijo del exdiputado Guanipa.

La principal líder del activismo venezolano, María Corina Machado, condenó la detención en Venezuela del exdiputado antichavista recién liberado Juan Pablo Guanipa, que calificó de secuestro, y acusó de "tiranía" al Gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

"Vemos esta reacción de la tiranía, donde por una parte, inmediatamente vuelven a detener, a secuestrar a mi amigo, mi compañero, Juan Pablo Guanipa", dijo Machado tras haber comparecido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington.

