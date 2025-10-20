Rebeldes hutíes liberan personal de Naciones Unidas en Yemen

ADÉN, Yemen (AP) — Los rebeldes hutíes liberaron a cinco miembros del personal de Naciones Unidas de Yemen y permitieron que 15 extranjeros anduvieran libremente por el complejo de la ONU, tras retenerlos allí en Saná durante el fin de semana, dijo el lunes una portavoz de la ONU.

Stéphane Dujarric agregó que las fuerzas de seguridad hutíes habían abandonado el complejo tras la más reciente de estas redadas registradas en organizaciones internacionales.

Los hutíes han mantenido una represión prolongada contra la ONU y otros organismos que trabajan en las áreas controladas por los rebeldes en Yemen, incluyendo Saná, la ciudad costera de Hodeida y el bastión en la provincia de Sadaa en el norte.

Los rebeldes han afirmado repetidamente, sin pruebas, que el personal de la ONU detenido y los empleados de otras organizaciones y embajadas eran espías, acusaciones que Naciones Unidas ha negado.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Decenas de personas han sido detenidas. Un trabajador del Programa Mundial de Alimentos murió en detención a principios de este año en Sadaa.

Funeral para el jefe militar

Los rebeldes respaldados por Irán realizaron el lunes el funeral de su jefe militar asesinado en un reciente ataque israelí, con más de 1.000 personas reunidas para la ceremonia en Saná.

El grupo rebelde reconoció la semana pasada que uno de sus oficiales de alto rango, el general de división Muhammad Abdul Karim al-Ghamari, murió en un ataque aéreo israelí junto con otros líderes rebeldes de alto nivel. Los hutíes no dijeron cuándo ocurrió el ataque, pero su muerte agravó las tensiones en la región.

Casi dos meses atrás, ataques aéreos israelíes mataron a altos funcionarios del gobierno hutí en Saná, incluido su primer ministro Ahmed al-Rahawi.

Los hutíes informaron que al-Ghamari fue asesinado junto con su hijo de 13 años, Hussain, y "varios de sus compañeros", según la agencia de noticias SABA controlada por los rebeldes, que no proporcionó más detalles.

Muchos en la multitud del funeral el lunes expresaron su enojo hacia Israel.

Uno de los dolientes, Ayham Hassan, declaró: "Israel es el mayor enemigo de los árabes y musulmanes". Habló con The Associated Press por teléfono desde Saná.

Naciones Unidas han sancionado a al-Ghamari por su "papel principal en la organización de los esfuerzos militares hutíes que amenazan directamente la paz, la seguridad y la estabilidad de Yemen, así como los ataques transfronterizos contra Arabia Saudí".

El Tesoro de Estados Unidos también lo sancionó en 2021 por su responsabilidad en "orquestar ataques de las fuerzas hutíes que afectan a los civiles yemeníes" y dijo que había sido entrenado por el grupo libanés Hezbollah y la Guardia Revolucionaria paramilitar de Irán.

Estados Unidos e Israel lanzaron una campaña aérea y naval contra los hutíes en respuesta a los ataques con misiles y drones de los rebeldes contra Israel y contra barcos en el Mar Rojo. Los hutíes sostienen que están actuando en solidaridad con los palestinos por la guerra en Gaza.

Sus ataques en los últimos dos años han trastornado el transporte marítimo en el Mar Rojo, por donde pasan alrededor de un billón de dólares en bienes cada año.