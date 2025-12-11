Recorta la FED tasa de interés clave

Washington.- La Reserva Federal redujo el miércoles en un cuarto de punto porcentual su tasa de interés clave por tercera vez consecutiva, pero señaló que podría dejar las tasas sin cambios en los próximos meses, lo que podría provocar la ira del presidente Donald Trump, quien ha exigido reducciones drásticas en los costos de endeudamiento.

En un comunicado emitido después de una reunión de dos días, el comité de fijación de tasas de la Fed dejó entrever que los futuros recortes en las tasas dependerían de señales de que la economía se tambalea. Y en un conjunto de proyecciones económicas trimestrales, los funcionarios del organismo señalaron que esperan reducir las tasas solo una vez el próximo año.

El recorte del miércoles redujo la tasa hasta alcanzar aproximadamente el 3,6%, el nivel más bajo en casi tres años. Con el tiempo, los recortes en las tasas por parte de la Fed pueden reducir los costos de endeudamiento para hipotecas, créditos automotrices y tarjetas de crédito, aunque las fuerzas del mercado también pueden afectar esas tasas.

Tras el anuncio financiero, el presidente de la Fed, Jerome Powell, señaló en conferencia de prensa que la tasa clave estaba cerca de un nivel que no restringe ni estimula la economía.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí