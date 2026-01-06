Recula EU sobre tesis que usó para detener a Maduro

El Departamento de Justicia de Estados Unidos dio una llamativa marcha atrás en una de las acusaciones más graves formuladas contra el líder venezolano Nicolás Maduro, al abandonar la tesis de que dirigía una organización criminal formal conocida como el Cártel de los Soles. La información fue revelada por el "New York Times".

Los fiscales estadounidenses mantienen la acusación de que Maduro participó en una conspiración vinculada al narcotráfico, pero ya no sostienen que el denominado Cártel de los Soles sea una organización estructurada. En su lugar, lo describen ahora como un "sistema de patronazgo" y una "cultura de corrupción" alimentada por los ingresos del tráfico de drogas.

La definición del Cártel de los Soles como una organización criminal surgió de un acta de acusación emitida en 2020 por un gran jurado federal, en la que se señalaba a Maduro como su líder.

Ese lenguaje fue retomado en julio de 2025 por el Departamento del Tesoro, que designó al Cártel de los Soles como organización terrorista, y reforzado en noviembre, cuando el secretario de Estado y asesor de seguridad nacional Marco Rubio ordenó al Departamento de Estado adoptar la misma clasificación.

Sin embargo, especialistas en crimen organizado y narcotráfico en América Latina venían advirtiendo desde hace años que el término Cártel de los Soles no describe un cartel en el sentido clásico, sino que se trata de una expresión surgida en los años noventa en medios venezolanos para aludir a funcionarios militares y civiles corruptos vinculados al negocio de la droga. El nombre hace referencia a los soles que figuran en las insignias de los altos oficiales militares venezolanos.

Según el "New York Times", tras la captura de Maduro por parte de la administración del presidente Donald Trump, el Departamento de Justicia hizo pública una versión reformulada del acta de acusación que parece reconocer implícitamente esa interpretación.

Mientras el documento original mencionaba al Cártel de los Soles 32 veces y presentaba a Maduro como su jefe, el nuevo texto lo menciona apenas dos veces y afirma que el mandatario venezolano, al igual que su antecesor Hugo Chávez, participó, perpetuó y protegió un sistema de patronazgo basado en la corrupción.

"El dinero del narcotráfico y la protección de los socios involucrados fluye hacia funcionarios civiles, militares y de los servicios de inteligencia corruptos en los niveles inferiores, que operan dentro de un sistema de patronazgo gestionado por quienes están en la cúspide -identificados como el Cártel de los Soles-", sostiene la nueva acta de acusación citada por el diario.

Este cambio de enfoque, subraya el "New York Times", pone aún más en duda la legitimidad de la designación del Cártel de los Soles como organización terrorista extranjera, adoptada por la administración Trump el año pasado.

La revisión del Departamento de Justicia podría debilitar uno de los principales fundamentos jurídicos utilizados por Washington para sostener su estrategia de presión judicial, diplomática y de sanciones contra el régimen venezolano.