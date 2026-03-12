Recurren a reservas de crudo

Nueva York.- El Departamento de Energía de Estados Unidos informó este miércoles que liberará 172 millones de barriles de petróleo de su reserva energética para hacer frente a la escalada de los precios del crudo provocada por la guerra en Oriente Medio y la situación en el estrecho de Ormuz.

"El presidente Trump ha autorizado al Departamento de Energía a liberar 172 millones de barriles de la Reserva Estratégica de Petróleo a partir de la próxima semana. Según las tasas de descarga previstas, la entrega llevará aproximadamente 120 días", explicó el secretario de Energía de EU, Chris Wright, en un comunicado.

El anuncio del Departamento sigue al de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), que decidió este miércoles sacar gradualmente 400 millones de barriles de crudo al mercado.

El uso de estas reservas, aprobado por unanimidad por los 32 estados miembros de la AIE, supone la mayor liberación de reservas en la historia de la agencia, creada tras la primera crisis petrolera de 1973. El anterior fue en 2022, tras la invasión rusa de Ucrania.

Las reservas estratégicas de petróleo de Estados Unidos (SPR) son un almacenamiento de crudo destinado a emergencias energéticas. Ubicadas en cuatro sitios en Texas y Luisiana, tienen una capacidad de unos 714 millones de barriles y pueden liberarse para estabilizar el mercado o llenarse cuando los precios son bajos.

La guerra en Oriente Medio ha derivado en una crisis energética por la escalada significativa del precio del petróleo en los mercados internacionales ante la situación en el estrecho de Ormuz, enclave energético de Irán.