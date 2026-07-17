Reducen visas de periodistas extranjeros

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WASHINGTON.- El gobierno del presidente Donald Trump anunció el jueves una reducción drástica en la vigencia de las visas para periodistas extranjeros a 240 días, cuando solían ser por varios años, y recortará el permiso de permanencia para periodistas chinos a sólo 90 días. La medida desató preocupaciones relacionadas con la libertad de prensa en Estados Unidos y ante posibles represalias contra periodistas estadounidenses en el extranjero.

La medida, dada a conocer por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus iniciales en inglés), eliminará el sistema de "duración del estatus", el cual le permite a los periodistas extranjeros permanecer y trabajar en Estados Unidos siempre que cumplan con los requisitos de elegibilidad. Ese esquema será sustituido por un período fijo, aunque las visas podrán prorrogarse.

La agencia sostiene que la medida es necesaria para examinar mejor a los titulares de las visas. Pero grupos defensores de los derechos de los periodistas extranjeros se oponen al cambio, asegurando que una estancia significativamente más corta restringiría severamente su capacidad para vivir y trabajar en los Estados Unidos de Norteamérica.