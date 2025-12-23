logo pulso
Mundo

Reforzamiento de seguridad en el Louvre tras robo de joyas

Por AP

Diciembre 23, 2025 05:29 p.m.
A
PARÍS (AP) — Un montacargas se elevó el martes hacia el Museo del Louvre, pero esta vez no eran ladrones de joyas. Eran trabajadores instalando barras de seguridad en la ventana utilizada para irrumpir en la famosa Galería de Apolo del monumento parisino durante el robo de octubre.

El museo más visitado del mundo está asimilando lentamente las fallas de seguridad expuestas por el robo, mientras los investigadores buscan las joyas de la corona desaparecidas, valoradas en 102 millones de dólares.

Con el Louvre cerrado el martes, trabajadores de mantenimiento con cascos de seguridad y chalecos de alta visibilidad montaron un montacargas hasta un balcón del segundo piso para asegurar nuevas barras de metal en una ventana.

La escena fue algo similar a la del 19 de octubre, cuando una banda de ladrones haciéndose pasar por trabajadores utilizó un montacargas similar, luego cortaron la ventana para entrar en la galería. Se llevaron tiaras, pendientes de esmeraldas, un collar de zafiros y otros tesoros, y ocho minutos después ya se habían ido.

Los cuatro presuntos ladrones han sido arrestados y acusados. Pero las joyas no han sido encontradas.

Samuel Lasnel, de la empresa de montacargas Grima-Nacelles, declaró que él y su equipo llegaron antes del amanecer el martes para llevar a cabo la operación de aseguramiento de la ventana.

"Ya hemos trabajado en el Louvre —en el interior, en el exterior, dentro y fuera de la pirámide— hemos estado aquí varias veces", dijo a The Associated Press. "El Louvre nos conoce bien".

El Louvre no comentó públicamente sobre la operación de seguridad del martes.

