Renuncian ministros en Perú por compra de aviones F-16

LIMA (AP) — El canciller y el ministro de Defensa de Perú renunciaron el miércoles por discrepancias con el presidente interino José María Balcázar sobre la compra de 24 aviones F-16 a la empresa estadounidense Lockheed Martin y revelaron que militares firmaron la compra de las aeronaves.

Controversia en la compra de aviones F-16 en Perú

Balcázar había declarado a radios locales que decidió postergar la operación porque al ser presidente interino no tenía "legitimidad" para endeudar a la próxima gestión, que asumirá a fines de julio, por 3.500 millones de dólares.

En desacuerdo con la decisión, Carlos Díaz renunció al Ministerio de Defensa y Hugo de Zela al de Relaciones Exteriores.

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En una nueva muestra de la inestabilidad institucional en Perú, Díaz afirmó el miércoles en conferencia de prensa que, pese a la negativa del presidente, el lunes militares dependendientes de la cartera de Defensa firmaron el contrato. La embajada de Estados Unidos en Perú confirmó en un comunicado que la firma entre las partes autorizadas se realizó esa fecha "con pleno conocimiento de los más altos niveles del gobierno peruano".

Reacciones oficiales y contexto político

Díaz aseguró que los detalles del acuerdo no se conocen porque son secreto militar. Añadió que pese a que el presidente es jefe supremo de las fuerzas armadas, no tiene injerencia y "nadie puede paralizar un procedimiento de selección solamente de palabra", tal como fue la decisión del mandatario.

El ahora exministro Díaz indicó que la compra es "estratégica" y que fue una decisión política de Estado tomada durante el breve mandato de cuatro meses de José Jerí (2025-2026), destituido en febrero luego de que la prensa revelara citas no registradas con empresarios chinos. Balcázar sucedió a Jerí el 18 de febrero.

Tras las declaraciones del presidente interino sobre la postergación, el embajador estadounidense en Perú, Bernie Navarro, publicó en su cuenta de X que "si negocian de mala fe con Estados Unidos y socavan los intereses estadounidenses, tengan la certeza de que como representante de la administración Trump utilizaré todas las herramientas disponibles para proteger y promover la prosperidad y la seguridad de nuestro país y la región".

El gobierno señaló luego en un comunicado que están cumpliendo con "todos los compromisos asumidos, de acuerdo con el cronograma planteado en el contrato de compraventa de aviones F-16" para evitar incumplimientos contractuales y penalidades onerosas.

La embajada de Estados Unidos dijo el miércoles que se había acordado el viernes pasado una firma técnica por la mañana y otra firma ceremonial por la tarde entre funcionarios del gobierno peruano y representantes de Lockheed Martin. Pero que se enteraron de que la firma fue pospuesta tras entrevistas radiales del presidente. "Hay una manera correcta de hacer negocios serios y creíbles con una de las empresas líderes del mundo, y esta no lo es", indicó la embajada.

En 2024, durante la gestión de la impopular presidenta Dina Boluarte (2022-2025), se anunció que Perú había decidido destinar 3.500 millones de dólares a la compra de los aviones de combate mediante un "endeudamiento interno" de 2.000 millones de dólares en 2025 y 1.500 millones de dólares en 2026. Entre las compañías que presentaron ofertas estaban, además de Lockheed Martin, la sueca Saab y la francesa Dassault Aviation.

Tres candidatos presidenciales se disputan el pase a la segunda vuelta programada para el 7 de junio. El conteo de las actas de la primera vuelta presidencial muestra primera a la conservadora Keiko Fujimori, seguida del progresista Roberto Sánchez y el ultraconservador Rafael López Aliaga.

Tanto Fujimori como López Aliaga se han mostrado de acuerdo con la compra de los aviones. Sánchez no ha opinado sobre el tema.

Las compras precedentes de aviones de caza en la década de 1980 y 1990 estuvieron manchadas por escándalos de corrupción por los que fueron sancionados funcionarios y militares.