Rescatadas más de 30 personas tras paso del Tifón Halong en Alaska

Más de 30 personas fueron rescatadas y tres personas permanecen desaparecidas en el oeste de Alaska después de que los remanentes del tifón Halong causaron vientos e inundaciones tan fuertes que arrasaron con casas enteras en comunidades costeras, informaron las autoridades.

En otras partes de Estados Unidos, el mal clima provocó la muerte de una mujer en la ciudad de Nueva York, luego de que fue golpeada por un panel solar. Mientras tanto, rescatistas en el área de Phoenix buscaban a un hombre cuyo camión fue arrastrado por una inundación; y en el sur de California las cuadrillas se preparaban para posibles deslizamientos de tierra en áreas devastadas por incendios.

Buscan a sobrevivientes en Alaska

Se enviaron aviones de rescate a las pequeñas aldeas de Kipnuk y Kwigillingok en Alaska, donde se informó de personas posiblemente desaparecidas, indicó Jeremy Zidek, portavoz de la División de Seguridad Nacional y Manejo de Emergencias del estado.

"Hemos recibido informes de que hubo casas arrastradas por las aguas y que posiblemente había personas en esas casas", afirmó Zidek a The Associated Press.

En Kwigillingok, al menos 18 personas fueron rescatadas y tres personas permanecen desaparecidas, declaró la policía de Alaska en redes sociales el domingo por la noche. En Kipnuk, al menos 16 personas fueron rescatadas y policías recibieron informes indirectos de personas desaparecidas. Los esfuerzos de búsqueda probablemente continuarán durante la noche según lo permitan las condiciones.

Según el Fondo de la Región de Aldeas Costeras, una organización sin fines de lucro, casi 600 personas en Kipnuk y alrededor de 300 personas en Kwigillingok se refugiaban en escuelas. El área es una de las más aisladas en Estados Unidos, donde algunas comunidades tienen pocas carreteras y los residentes usan pasarelas, botes y motos de nieve como medios de transporte, señaló Zidek.

"Se hará todo lo posible para ayudar a los afectados por esta tormenta. La ayuda está en camino", sostuvo el gobernador Mike Dunleavy en un comunicado.

Fuertes vientos y oleaje intenso golpean la costa este

En la ciudad de Nueva York, una mujer de 76 años murió el domingo después de que fue golpeada por un panel solar que se desprendió de la parte superior de una estructura en un estacionamiento al aire libre. Los fuertes vientos hicieron que el panel saliera volando unos 6 metros (20 pies), indicó el Departamento de Edificios de la ciudad. No se ha dado a conocer el nombre de la víctima.

En los Outer Banks de Carolina del Norte, un área que ha sufrido daños significativos por las tormentas esta temporada, el desbordamiento del océano se extendió por la autopista 12, cerca de Buxton, publicó la policía del condado Dare el domingo. El Departamento de Transporte de Carolina del Norte aseveró que las cuadrillas realizaban labores para despejar la carretera, la cual estaba cerrada en Ocracoke y Hatteras el domingo.

El oleaje fue intenso en la ciudad de Buxton, en la isla de Hatteras, donde varias casas frente a la playa han caído al agua en las últimas semanas. Una vivienda estaba perdiendo sus pilotes el domingo y parecía cerca de colapsar.

En la costa este se prevén inundaciones costeras, particularmente desde Virginia hasta Nueva Jersey, con fuertes vientos, oleaje y mareas altas. Se tiene previsto que las inundaciones costeras alcancen su punto máximo el lunes por la tarde, según el Servicio Meteorológico Nacional.

La tormenta avanzó por la costa este durante el fin de semana, arrasando con caminos y provocando retrasos en vuelos. Se cancelaron 384 vuelos y otros 2.787 fueron demorados hasta el mediodía del lunes, y muchas de esas interrupciones afectaron al Aeropuerto Internacional Logan de Boston y al Aeropuerto LaGuardia en Nueva York, según el sitio de rastreo de vuelos FlightAware.

El desfile por el día del descubrimiento de América en la Ciudad de Nueva York también fue cancelado.

Las condiciones peligrosas probablemente continuarán durante lunes, trayendo fuertes corrientes de resaca y erosión en muchas playas de la costa este, aseguró el servicio meteorológico. Los meteorólogos dijeron que podrían caer más de 5 centímetros (2 pulgadas) de lluvia en algunos lugares. Se tiene previsto que la mayor amenaza de inundaciones sea en Long Island y el sur de Nueva Jersey.

California se prepara para deslaves

En California, equipos de rescate con helicópteros y excavadoras se estaban posicionando cerca de zonas afectadas por incendios forestales para responder a posibles flujos de escombros y deslizamientos de tierra a medida que una tormenta apunta hacia el estado. Se emitió una alerta de inundación a partir del lunes por la noche para gran parte del sur de California, donde se esperaban varios centímetros de lluvia hasta el martes. También se pronostica hasta un metro (3 pies) de nieve en las montañas para partes de la Sierra Nevada, en el norte del estado.

En la parte sur del área metropolitana de Phoenix, las cuadrillas buscaban a un hombre cuyo camión fue arrastrado por una inundación a primera hora del domingo. Las autoridades que se presentaron en la zona al sureste de Buckeye dijeron que el camión ya fue recuperado, mientras continúa la búsqueda del hombre.

De regreso en la costa este, Nueva Jersey estaba bajo estado de emergencia y la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, emitió una declaración de emergencia para ocho condados del sur, además de que instó a la población a evitar los viajes y a seguir de cerca los pronósticos.

En Delaware, los funcionarios de manejo de emergencias activaron a la Guardia Nacional del estado el domingo en respuesta a la crecida de las aguas y los fuertes vientos. Se emitió una orden de evacuación voluntaria para la ciudad de Bowers Beach, donde el río Murderkill desemboca en la bahía de Delaware.