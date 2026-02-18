Reserva Federal mantiene tasas de interés en enero 2026

WASHINGTON (AP) — Muchos funcionarios de la Reserva Federal de Estados Unidos quieren que la inflación baje más antes de respaldar recortes adicionales a las tasas de interés este año, en particular si el mercado laboral continúa estabilizándose, según muestran las minutas de la reunión del mes pasado.

Fed mantiene tasas estables en enero 2026

La "gran mayoría" de los 19 participantes del comité que fija las tasas señaló que había indicios de que el mercado laboral se ha estabilizado, después de que la tasa de desempleo subiera a finales de 2025, según las actas. Y la mayoría de los funcionarios coincidió en que la tasa clave de la Fed está cerca de un nivel que ni estimula ni frena la economía. Las minutas se publicaron el miércoles, tres semanas después de la reunión del banco central del 27 y 28 de enero.

Los funcionarios de la Fed en esa reunión acordaron mantener estable su tasa clave en torno al 3,6%, después de recortarla tres veces a finales del año pasado. Dos funcionarios —los gobernadores de la Fed Stephen Miran y Christopher Waller— votaron en cambio por recortar otro cuarto de punto.

Las minutas dejaron de manifiesto la naturaleza profundamente dividida del comité, con la aparición de varios grupos: "Varios" funcionarios afirmaron que recortes adicionales "probablemente serán apropiados" si la inflación continúa disminuyendo. Pero "algunos" funcionarios se inclinaron por mantener las tasas sin cambios "durante algún tiempo", lo que indica una pausa más prolongada. Y varios otros señalaron que podrían haber respaldado un lenguaje en el comunicado emitido tras la reunión que indicara que el próximo movimiento de la Fed podría ser tanto un recorte como un aumento de tasas, si la inflación se mantiene por encima de su objetivo del 2%.

Postura de Jerome Powell y perspectivas económicas

El apoyo a señalar apertura a un posible aumento de tasas parece ser un cambio significativo respecto de reuniones anteriores. El presidente de la Fed, Jerome Powell, afirmó tras reuniones del año pasado que la idea de un aumento de tasas no estaba sobre la mesa.

Powell dio a entender tras la reunión de enero que el banco podría esperar algunos meses antes de volver a recortar las tasas. En una conferencia de prensa, sostuvo que la economía y la contratación habían mejorado desde que el banco central se reunió previamente en diciembre, y añadió que la institución estaba "bien posicionada" para evaluar cómo evoluciona la economía en los próximos meses antes de tomar nuevas medidas.

La decisión de mantener las tasas sin cambios desafió una serie de exigencias del presidente Donald Trump para que la Fed reduzca su tasa clave hasta un 1%, un nivel que pocos economistas respaldan. Cuando la Fed recorta su tasa clave, con el tiempo puede reducir los costos de endeudamiento de las hipotecas, los préstamos para automóviles y los préstamos empresariales, aunque esas tasas también son influidas por los mercados financieros.

Las minutas señalan que la "gran mayoría" del comité de 19 integrantes coincidió en que los riesgos de pérdidas de empleo y de un deterioro del mercado laboral habían disminuido, probablemente una razón clave por la que votaron por mantener las tasas sin cambios. La Fed suele recortar las tasas para impulsar el gasto, el crecimiento y la contratación.

Las cifras publicadas la semana pasada indican que es poco probable que el banco central haga un recorte pronto. La inflación sigue elevada, según la medida preferida de la Fed, y el informe de empleo de enero mostró que la contratación repuntó el mes pasado. Esas tendencias respaldan a los funcionarios de la Fed que sostienen que la economía no necesita más recortes de tasas.

Los precios al consumidor aumentaron 2,4% en enero en comparación con un año antes, informó el gobierno la semana pasada, no muy lejos del objetivo del 2% del banco central.

Pero la Fed se centra en una medida distinta de la inflación, que se ubica más alta. Cuando se publique el dato más reciente el viernes, se prevé que haya aumentado aproximadamente 3% respecto de un año antes. La medida preferida de la institución da mucho menos peso a los costos de vivienda y alquiler de apartamentos, que se han enfriado considerablemente, y como resultado se sitúa por encima del índice de precios al consumidor, que es un barómetro más conocido.

Informe de empleo y declaraciones de funcionarios

También la semana pasada, el gobierno informó que la contratación mejoró en enero, ya que los empleadores sumaron 130.000 puestos de trabajo, el mayor aumento en poco más de un año, mientras que la tasa de desempleo bajó a un mínimo de 4,3%.

El gobernador de la Fed Michael Barr señaló el martes que el informe de empleo es una prueba de que el mercado laboral se está "estabilizando", mientras la inflación se mantiene por encima de 2%.

"Con base en las condiciones actuales y los datos disponibles, probablemente sea apropiado mantener las tasas estables durante algún tiempo", manifestó Barr.

Por separado, Austan Goolsbee, presidente del Banco de la Reserva Federal de Chicago, dijo a CNBC el martes que la Fed podría reducir las tasas "varias veces más" este año, si hay evidencia de que la inflación se está acercando a 2%.