Eliminación de los Padres de San Diego en la serie divisional ante los Dodgers

LOS ÁNGELES (AP) — Yu Darvish tocó el parche con las iniciales "PS" que llevaba en su uniforme y luego se puso a trabajar, en camino hacia una actuación inspirada.

Pero por más que lo intentó, la apertura estelar que Darvish dedicó al fallecido propietario de los Padres de San Diego, Peter Seidler, no fue suficiente para superar a los Dodgers de Los Ángeles el viernes.

Con la ofensiva de los Padres dormida, los Dodgers lograron una victoria de 2-0 en el quinto y decisivo juego de su serie divisional de la Liga Nacional. Menos de una semana después de que el destino de San Diego parecía estar en la siguiente ronda, los Padres se dirigen a casa a fin de reflexionar sobre lo sucedido y elaborar un plan para la próxima temporada.

"Obviamente, es un gran juego y en estos grandes juegos te dan la pelota para lanzar y para mí se trataba de querer hacer esto para Peter Seidler", dijo Darvish después de permitir tres hits, incluidos dos jonrones, a lo largo de seis entradas y dos tercios. "Desafortunadamente, el juego continuó así, por lo que hay cierta decepción".

Seidler, fallecido en noviembre a los 63 años, se habría sentido orgulloso. Sin embargo, el ambiente en la casa club de los Padres después del último encuentro de la temporada era de insatisfacción, al pensar en lo que pudo ser y no fue.

Después de un decepcionante 2023, los Padres cedieron en canje a Juan Soto, quien se incorporó a los Yankees de Nueva York, y decidieron no volver a contratar a Blake Snell, ganador del premio Cy Young de la Liga Nacional. Sin embargo, mejoraron mucho, apoyados en el derecho Dylan Cease, quien llegó procedente de los Medias Blancas de Chicago.

El jardinero central novato Jackson Merrill encajó perfectamente con los Padres de mentalidad ofensiva, y Jurickson Profar tuvo su mejor temporada en su undécimo año en las Grandes Ligas.

Fernando Tatis Jr., quien se perdió todo 2022 por una lesión en la muñeca y una suspensión por sustancias prohibidas, regresó este año a su forma estelar.

Los Padres incluso consiguieron dominar a los Dodgers para ganar la serie de la temporada, pero no pudieron rematar la serie divisional. Perdieron los dos últimos juegos, sin anotar en las 24 entradas finales.

"No bateamos ni anotamos algunas carreras", dijo el toletero dominicano Manny Machado. "Hicieron un tremendo trabajo del otro lado, del lado del pitcheo. Honor a quien honor merece. Simplemente no pudimos encadenar éxitos. Tuvimos algunas oportunidades, no pudimos aprovecharlas y nos quedamos cortos".