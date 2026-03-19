Retiran estatua de César Chávez en Fresno tras acusaciones de abuso sexual

En cuestión de horas, tras las explosivas acusaciones de abuso sexual contra el venerado líder sindical César Chávez, las autoridades de una universidad de California actuaron con rapidez: primero, colocaron una tela negra sobre una estatua de Chávez en el campus; después, la cubrieron con una caja de madera para ocultarla de la vista del público. Pronto, indicaron, será retirada.

Retirada y ocultamiento de la estatua en Fresno

La estatua en la Universidad Estatal de California en Fresno es solo uno de las decenas de monumentos, calles de ciudades y escuelas primarias que honran el nombre de Chávez y el legado de su movimiento laboral en todo el país. The Associated Press identificó más de 130 lugares u objetos en al menos 19 estados que llevan el nombre de Chávez, incluidas bibliotecas, calles, centros comunitarios y parques públicos.

De pronto, el nombre se ha convertido más en una mancha. Algunas de las instituciones y gobiernos locales que supervisan sitios en todo el país que llevan el nombre de Chávez ya han iniciado el proceso para borrarlo. Además de edificios y señales de calles, también quieren cambiar el nombre del Día de César Chávez, un feriado proclamado a nivel federal que coincide con su cumpleaños, el 31 de marzo. Muchas celebraciones previstas este mes han sido canceladas.

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Las acusaciones de que Chávez abusó sexualmente de niñas y mujeres, incluida la también líder del movimiento Dolores Huerta, "exigen toda nuestra atención y un ajuste de cuentas moral mediante la retirada de su estatua de nuestro campus", manifestó Saúl Jiménez Sandoval, presidente de la Universidad Estatal de California en Fresno. No se sabe cuánto tiempo tomará todo el proceso.

Reacciones y cambios en conmemoraciones

Tampoco está claro qué ocurrirá con el Monumento Nacional César E. Chávez en Keene, California, el sitio donde están enterrados Chávez y su esposa, Helen. Ahí también se encuentra la oficina donde habrían ocurrido algunos de los abusos denunciados.

Brian Hughes, de Vancouver, Canadá, fue una de las personas que visitaron el monumento la mañana del jueves. La parada había sido planeada para el viaje semanas atrás.

"Ahora es difícil conciliar el lado inspirador de su vida y las historias con estas revelaciones", dijo Hughes.

Un impulso para honrar a Huerta en su lugar

El jueves, en el Centro Estudiantil César Chávez de la Universidad Estatal de San Francisco, el estudiante Luca Broggi Hendryx recordó haber escuchado de niño historias sobre Chávez e idolatrarlo. Ahora dice que la escuela necesita desvincularse del dirigente cambiando el nombre del centro estudiantil.

"Cuando empecé a venir aquí por primera vez tenía todo el sentido: se le veía como un ícono del movimiento de derechos civiles latinos", dijo Hendryx. "Así que era casi un motivo de orgullo tener un edificio con el nombre de César Chávez. Pero ahora se siente lo contrario".

Algunos piden que los lugares que llevan el nombre de Chávez sean rebautizados en honor a Huerta.

En Phoenix, integrantes del concejo municipal señalaron que se reunirán la próxima semana para votar si cambian el nombre del feriado, así como el de cualquier edificio y calle que lleven el nombre de Chávez. La alcaldesa Kate Gallego insta a que el Día de César Chávez sea rebautizado como el Día de los Trabajadores Agrícolas.

"Tenemos el deber de honrar la dignidad de los sobrevivientes y avanzar de una manera que refleje nuestros valores", indicó en un comunicado.

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, y el concejo municipal anunciaron la misma decisión en una proclamación. Bass también dijo que evaluará con la comunidad y el concejo municipal el cambio de nombre de los lugares emblemáticos de la ciudad que llevan el nombre de Chávez.

Por ahora, Denver celebrará el feriado como el Día de Sí, Se Puede, el grito de guerra del movimiento de los trabajadores agrícolas.

"No permitiremos que los pecados de un hombre hagan retroceder el compromiso de una comunidad que ha luchado durante décadas para cumplir la creencia fundamental de que todos tienen derecho a la justicia", declaró Johnston entre aplausos al anunciar el cambio frente a la sede municipal.

A unos kilómetros de distancia, se vio un letrero escrito a mano que decía "Parque Dolores Huerta" en el parque que llevó el nombre de Chávez durante dos décadas. Un busto de Chávez había sido retirado.

The New York Times informó primero el miércoles que encontró pruebas creíbles de que Chávez atrajo y abusó sexualmente de niñas pequeñas que trabajaban en el movimiento. Una de sus víctimas, de hecho, se sintió en parte obligada a presentarse después de una propuesta para nombrar una calle cerca de su casa en honor a Chávez.

Huerta, quien por derecho propio era una leyenda del movimiento laboral y cofundó en 1962 con Chávez la Asociación Nacional de Trabajadores Agrícolas —que se convirtió en el sindicato United Farm Workers of America—, reveló al periódico que fue víctima de abuso por parte de él cuando tenía poco más de 30 años.

En cuanto a cambiar los nombres de sitios o eventos que honran a Chávez, Teresa Romero, presidenta de United Farm Workers, dijo: "Todo el mundo va a tener que tomar sus propias decisiones. Respeto a las víctimas, respeto a los miles de personas que trabajaron con el sindicato a lo largo de los años como voluntarios, y eso no va a cambiar".

Decenas de escuelas y un buque de carga de la Marina

Entre los lugares y objetos que llevan su nombre figura un buque de carga de la Marina de Estados Unidos que conmemora el servicio de Chávez durante la Segunda Guerra Mundial y un monumento nacional establecido en 2012 por el entonces presidente Barack Obama en un terreno de 187 acres en el centro de California donde Chávez vivió y trabajó.

La mayoría de los lugares están en California, pero incluyen sitios en al menos 19 estados, desde Nueva York y Maryland hasta Oklahoma, la región de los Grandes Lagos y el estado de Washington.

Más de la mitad son escuelas, la mayoría en California. En Pueblo, Colorado, Chávez comparte el nombre de una escuela con Huerta.

Modificar un monumento nacional, como cambiarle el nombre, requiere una ley del Congreso o una acción del presidente.

Ha habido esfuerzos previos para cambiar nombres de sitios e instituciones gubernamentales a gran escala.

Durante la reacción contra el movimiento de derechos civiles que siguió al asesinato en 2020 de George Floyd a manos de la policía en Minneapolis, el Congreso ordenó una revisión a nivel nacional de bases militares y otros activos como carreteras, edificios, monumentos y señales que honraban a líderes confederados. Nueve bases del Ejército, incluida Fort Bragg en Carolina del Norte, nombrada en honor a un general confederado propietario de esclavos, fueron rebautizadas. Los nombres originales fueron restaurados el año pasado bajo la administración del presidente Donald Trump después de que el ejército encontrara a otras personas con los mismos nombres a quienes honrar.

Durante el mandato de la exsecretaria del Interior Deb Haaland —la primera nativa americana en ocupar el cargo—, funcionarios federales rebautizaron cientos de picos, lagos, arroyos y otros accidentes geográficos con términos racistas y misóginos. Esto culminó un proceso de un año para eliminar la palabra históricamente ofensiva "squaw" de los nombres geográficos en todo el país.

La artista Paula Castillo, quien creó una escultura en Albuquerque en 2010 enmarcada como un homenaje a Chávez, se unió a otros críticos de arte al cuestionar si la gente debiese reflexionar más sobre los monumentos dedicados a valores compartidos.

"La obra pública en Albuquerque está destinada a hacer visible el trabajo colectivo y la experiencia vivida en el espacio cívico, en lugar de aislar a una sola figura", dijo en un correo electrónico. "Esto permite que siga teniendo significado para las comunidades aun cuando nueva información obliga a un ajuste de cuentas más honesto con el pasado".