Retiran segmento sobre política de inmigración en Estados Unidos

Un segmento de noticias sobre la política de inmigración del gobierno de Estados Unidos que fue retirado abruptamente de "60 Minutes" se transmitió por error en una aplicación de televisión después de que la decisión de último minuto de no emitirlo desató un debate público sobre la independencia periodística.

El segmento contiene entrevistas con migrantes que fueron enviados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) --la reconocida prisión de máxima seguridad en El Salvador-- como parte de la agresiva batida migratoria del presidente estadounidense Donald Trump.

La historia fue retirada de Global Television Network, una de las cadenas de televisión más grandes de Canadá, pero aún se transmitió en la aplicación de la cadena. Global Television Network corrigió rápidamente el error, pero copias de la misma continuaron circulando por internet y apareciendo antes de ser eliminadas.

"El equipo de protección de contenido de Paramount está en el proceso de emitir órdenes rutinarias de eliminación para el segmento no emitido y no autorizado", dijo un portavoz de CBS el martes por correo electrónico.

Un representante de Global Television Network no respondió de momento a una solicitud de comentarios.

En la historia, dos hombres deportados reportaron haber sufrido de torturas, golpizas y maltrato. Un venezolano informó que fue sometido a abuso sexual y confinamiento solitario a manera de castigo.

Otro era un estudiante universitario que señaló que los custodios lo golpearon y le rompieron un diente tan pronto como llegó.

"Cuando llegas allí, ya sabes que estás en el infierno. Ya no hacía falta que alguien te lo dijera", expresó.

La historia contenía comentarios de varios expertos, quienes cuestionaron los fundamentos legales para deportar a los migrantes con tal prisa en medio de decisiones judiciales pendientes. Utilizando datos disponibles de ICE, los reporteros del programa también corroboraron hallazgos de Human Rights Watch que indicaban que sólo ocho de los hombres deportados habían sido sentenciados por crímenes violentos o potencialmente violentos.

La decisión de retirar un segmento que critica al gobierno federal fue recibida con acusaciones generalizadas de que la dirección de CBS protegía al presidente de una cobertura desfavorable.

En un correo electrónico enviado a sus colegas corresponsales de "60 Minutes", la periodista que reportó la historia, Sharyn Alfonsi, señaló que la historia era factualmente correcta y había sido aprobada por los abogados de CBS y su división de estándares.

La directora de noticias de CBS, Bari Weiss, destacó el lunes que la historia no "avanzaba con los objetivos" y señaló que el gobierno de Trump se había negado a comentar para la historia. Añadió que quería un mayor esfuerzo para obtener su punto de vista y que esperaba transmitir la pieza de Alfonsi "cuando esté lista".

La disputa puso a una de las marcas más respetadas del periodismo —y un objetivo frecuente de Trump— de nuevo en el centro de atención y amplifica las preguntas sobre si el nombramiento de Weiss fue señal de que CBS News avanza en una dirección más favorable a Trump.