Ruben Amorim cesado como técnico del Manchester United

MANCHESTER, Inglaterra (AP) — Ruben Amorim fue cesado como técnico del Manchester United después de apenas 14 meses en el cargo.

El club de la Liga Premier anunció el lunes la salida de Amorim. La decisión se produjo un día después de que hiciera comentarios provocativos sobre su posición tras el empate 1-1 contra Leeds.

"Con el Manchester United en el sexto lugar de la Liga Premier, la directiva del club ha tomado a regañadientes la decisión de que es el momento adecuado para hacer un cambio", dijo el United en un comunicado. "Esto le dará al equipo la mejor oportunidad de terminar lo más alto posible en la Liga Premier".

El United informó que Darren Fletcher, técnico del equipo Sub18, se haría cargo del partido contra Burnley el miércoles.

'No voy a renunciar'

La salida de Amorim se precipitó tras un enfrentamiento con el director deportivo del United, Jason Wilcox, dijo una persona con conocimiento de la decisión a The Associated Press. La persona habló bajo condición de anonimato porque los detalles no se han hecho públicos.

La persona dijo que Wilcox intentó brindar retroalimentación tras el decepcionante empate 1-1 en casa contra el colista Wolves la semana pasada, a lo que Amorim no reaccionó bien.

Eso precedió al estallido de Amorim el domingo, tras otro empate, contra el recién ascendido Leeds, cuando el portugués buscó aclarar su posición.

"Vine aquí para ser el mánager del Manchester United, no para ser el técnico del Manchester United", afirmó. "Y eso está claro.

"No voy a renunciar. Haré mi trabajo hasta que venga otro tipo a reemplazarme".

Dirigir al United ha demostrado ser uno de los trabajo más difíciles en el fútbol mundial desde que el legendario Alex Ferguson se retiró en 2013. Amorim es el sexto entrenador o técnico permanente en ser descartado en ese tiempo.

Se marcha de los 20 veces campeones de Inglaterra sin haber logrado ningún trofeo y una gestión estuvo marcada por una serie de récords negativos, incluyendo su posición más baja en la era de la Premier.

Amorim se disculpó con los aficionados al final de la temporada pasada por lo que describió como una campaña "desastrosa" cuando el United terminó en el puesto 15 en la clasificación, registró su mayor número de derrotas en una temporada de la Premier y el total de puntos más bajo.

Era considerado como uno de los entrenadores de mayor proyección en Europa cuando el United lo contrató del Sporting Lisboa en noviembre de 2024 a un costo de 11 millones de euros (12 millones de dólares). Había llevado al gigante portugués a dos títulos de liga en cuatro años y fue visto como el candidato ideal para llevar al United de vuelta a la cima del fútbol inglés después de más de una década desde que se coronó campeón de la Premier por última vez.

Pero los resultados cayeron en picada en su primera temporada y la derrota ante Tottenham en la final de la Liga Europa acabó con las esperanzas de clasificar a la lucrativa Liga de Campeones.

Aun así, se le dieron más de 300 millones de dólares para remodelar su plantilla con fichajes como Matheus Cunha y Bryan Mbeumo. Pero las dificultades han continuado esta temporada: el United ganó dos de sus primeros seis partidos en la liga y sufrió una humillante derrota ante el Grimsby de la cuarta división en la Copa de la Liga.

Los resultados han mejorado, pero apenas tres victorias en los últimos 11 partidos han hecho que el United no logre cerrar la brecha con los tres primeros en la clasificación.

La conversación con Wilcox tuvo lugar el viernes. El lunes por la mañana, Wilcox y el director ejecutivo Omar Berrada informaron a Amorim en el campo de entrenamiento del club que había sido despedido.

¿Trabajo imposible?

El United dominó la máxima categoría de Inglaterra desde la creación de la Premier en 1992, ganando 13 títulos. Pero no se ha coronado campeón desde la retirada de Ferguson.

Se han contratado grandes nombres desde entonces, incluidos entrenadores ganadores de la Liga de Campeones como Louis van Gaal y José Mourinho, pero con un éxito limitado.

Ten Hag, el predecesor de Amorim, conquistó trofeos en cada una de sus dos temporadas completas, alcanzó tres finales importantes y se clasificó para la Liga de Campeones. Pero eso aún no fue suficiente para salvar su trabajo después de un mal comienzo en su tercera campaña.

El precio del fracaso

Amorim fue el primer entrenador en jefe nombrado bajo la propiedad minoritaria del multimillonario británico Jim Ratcliffe, quien asumió el control de las operaciones de fútbol del United de los propietarios mayoritarios, la familia Glazer.

Es la última contratación de alto perfil en ir y venir bajo Ratcliffe, tras la rápida salida del exdirector deportivo Dan Ashworth después de menos de seis meses.

Ratcliffe ha buscado controlar el gasto desde que invirtió 1.300 millones de dólares por hasta el 25% en 2024 y ha realizado recortes drásticos. Pero las salidas de Ten Hag y Ashworth por sí solas costaron 18 millones de dólares, según las cuentas del United. Eso fue además del monto pagado para liberar a Amorim de su contrato en el Sporting Lisboa.

El contrato de Amorim con el United se extendía hasta 2027. Se desconoce qué indemnización le corresponderá.