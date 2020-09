Rusia abre la puerta para llevar su vacuna contra COVID-19 a Arabia Saudí

RIAD, Arabia Saudí (EFE).- Rusia dio el primer paso para llevar su vacuna Sputnik V contra la COVID-19 a Arabia Saudí, el país más afectado por la pandemia en la zona del Golfo, con la firma de un memorando entre empresas para su posible desarrollo.

El fondo que ha impulsado la vacuna, el Russian Direct Investment Fund (RDIF), ha firmado un memorando de entendimiento con la farmacéutica saudí Saudi Chemical Holding Company para que esta tramite ante las autoridades saudíes el registro y los estudios clínicos necesarios para distribuir Sputnik V en el país árabe, informó este martes la cadena de televisión Al Arabiya.

De obtener la autorización de las agencias gubernamentales correspondiente, la empresa saudí sería la encargada de distribuir el fármaco.

El acuerdo de cooperación también contempla, en una segunda fase, la transferencia de los conocimientos y la capacitación del personal para fabricar la vacuna en suelo saudí.

El memorando de entendimiento entre ambas partes es no vinculante y está sujeto a la obtención de los permisos necesarios para distribuir la vacuna de la Autoridad General de Alimentos y Medicamentos saudí y las otras autoridades pertinentes.

Saudi Chemical Holding Company es una empresa de inversión propietaria de cinco empresas especializadas en la industria farmacéutica y en la fabricación de explosivos y cuenta con tres fábricas y varios centros de distribución en Arabia Saudí

Rusia ha sido el primer país en anunciar el desarrollo de una vacuna contra la COVID-19, aunque lo ha hecho entre el escepticismo de la comunidad científica mundial y de muchos países por no haberse hechos públicos los detalles de las pruebas clínicas para comprobar su efectividad y su seguridad.

No obstante, la semana pasada la revista médica británica The Lancet publicó un estudio que indicaba que los resultados preliminares los ensayos clínicos Spunik V no había provocado incidentes adversos y generaba efectivamente anticuerpos contra el coronavirus.

Arabia Saudí, con una población de 32.2 millones de habitantes, acumula más de 326,000 casos de COVID-19 y 4,305 fallecimientos por esta causa hasta la fecha. En su balance del lunes informó de 607 nuevos contagios y 37 decesos.