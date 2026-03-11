logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CHANEL REAFIRMA EN PARÍS

Fotogalería

CHANEL REAFIRMA EN PARÍS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Sacerdote de Pittsburgh acusado de robar tarjetas de béisbol

La diócesis mantiene licencia administrativa y sigue protocolos canónicos para el caso.

Por AP

Marzo 11, 2026 05:56 p.m.
A
Sacerdote de Pittsburgh acusado de robar tarjetas de béisbol

PITTSBURGH (AP) — El principal sacerdote y decano de la Catedral Episcopal de la Trinidad, en el centro de Pittsburgh, enfrenta cargos tras ser acusado de robar más de 1.000 dólares en tarjetas de béisbol de un Walmart.

Robo reiterado y arresto en Walmart

La policía arrestó al muy reverendo Aidan Smith el 27 de febrero, justo después de que saliera del Walmart en el municipio de Economy Borough, a las afueras de Pittsburgh, con 27 paquetes de tarjetas de béisbol ocultos bajo la ropa y en una caja de cartón, según registros judiciales.

Smith, de 42 años, fue acusado de recibir propiedad robada y de hurto en comercios.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


La policía acudió tras una llamada de seguridad de Walmart, cuyos empleados indicaron que Smith estaba de nuevo en la tienda después de haber robado en días anteriores. La policía señaló que en un video de seguridad de Walmart puede verse que Smith también tomó tarjetas de béisbol en cada uno de los cuatro días previos y se fue sin pagar.

Walmart valoró las tarjetas de béisbol robadas en 1.099,99 dólares, indicó la policía.

Reacción de la Diócesis Episcopal de Pittsburgh

En un mensaje enviado la semana pasada a los miembros de la catedral, la reverendísima Ketlen Solak, obispa de la Diócesis Episcopal de Pittsburgh, afirmó que funcionarios diocesanos investigarán la situación y seguirán los cánones de la iglesia que establecen el proceso para manejar la mala conducta del clero.

"He hablado con Aidan y le he asegurado nuestras oraciones por él en este difícil momento. Por favor, oren por Aidan, por Melanie y sus hijos, por toda la congregación de la catedral mientras lamentamos esta noticia, y por todos los involucrados en esta dura situación", escribió la obispa.

En su mensaje, Solak indicó que Smith estaba con licencia administrativa desde finales de enero. La diócesis no explicó el motivo. El abogado defensor de Smith declinó hacer comentarios.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Sacerdote de Pittsburgh acusado de robar tarjetas de béisbol
Sacerdote de Pittsburgh acusado de robar tarjetas de béisbol

Sacerdote de Pittsburgh acusado de robar tarjetas de béisbol

SLP

AP

La diócesis mantiene licencia administrativa y sigue protocolos canónicos para el caso.

Contador de Epstein testifica sobre su riqueza y vínculos empresariales
Contador de Epstein testifica sobre su riqueza y vínculos empresariales

Contador de Epstein testifica sobre su riqueza y vínculos empresariales

SLP

AP

El comité de la Cámara de Representantes analiza la gestión financiera de Jeffrey Epstein.

Fiscales generales demócratas demandan política educativa de Trump en Boston
Fiscales generales demócratas demandan política educativa de Trump en Boston

Fiscales generales demócratas demandan política educativa de Trump en Boston

SLP

AP

17 fiscales generales cuestionan la exigencia de datos raciales en admisiones universitarias impuesta por el gobierno de Trump.

Irán anuncia que no participará en Mundial 2026 en EE.UU.
Irán anuncia que no participará en Mundial 2026 en EE.UU.

Irán anuncia que no participará en Mundial 2026 en EE.UU.

SLP

AP

FIFA y Donald Trump garantizan la participación de Irán en el torneo, pero el país persa rechaza asistir.