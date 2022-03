Sacerdote niega una hostia a indigente en Nicaragua; se vuelve viral en TikTok

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 22 (EL UNIVERSAL).- TikTok se ha convertido en una plataforma para pasar un buen rato, revisar algunos tutoriales de cómo hacer ciertas cosas para la cosa u oficina, para informarse y hasta para indignarse. Esto debido a algunas publicaciones en las que pueden verse actitudes reprobables de personas de las que se esperaría un comportamiento diferente.

Sacerdote niega hostia a hombre en situación de calle

Este es el caso de un video viral de TikTok, mismo que generó gran indignación en los usuarios de la plataforma de clips cortos; debido a que, durante una misa, un sacerdote le negó a un hombre indigente la consagración, momento en la misa cristiana en el que transforman el pan representado por la hostia y el vino, en cuerpo y en sangre de Cristo.

En el corto puede verse al padre hablar brevemente con el indigente, para posteriormente esquivarlo y seguir con su labor hacia el resto de los fieles presentes, que se encontraban formados. Ante el acto del cura y la perplejidad del indigente, este último se aleja al tiempo que pronuncia algunas palabras y le propina un leve golpe en la espalda al sacerdote.

El video rápidamente se volvió viral en TikTok, debido a que los internautas de la plataforma, han señalado su descontento ante lo que parece, una presunta discriminación por parte del cura.

El corto que ya es tendencia en la plataforma, cuenta hasta el momento con 108 mil "Me Gusta", más de 24 mil comentarios, más de 32 mil compartidas y 4.8 millones de reproducciones.

El video fue grabado en la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús "Monseñor Lezcano" en Nicaragua y que fue compartido en enero de este año, no obstante, recientemente se volvió viral.

Cura genera polémica por negar hostia

La publicación cuenta con miles de comentarios, la mayoría de ellos negativos por la actitud del sacerdote a cargo de la misa, debido a la presunta discriminación que llevo a cabo con el indigente.

No obstante, igualmente algunos tiktokers señalaron que estuvo bien que negara la hostia, en el sentido que solo algunas personas la reciben. "Y es en ese momento cuando dejas de creer en religiones"; "Yo creo que Jesús le hubiese dado primero a él que ha todos porque son los más necesitados"; "No hay arrogancia mayor que sentirse representante de Dios en la tierra"; "Para recibir el cuerpo de Cristo se tiene que estar preparado con la confesión y estar consciente de lo que se recibe"; "Tampoco se podía dar si no hubo confesión de sus pecados".