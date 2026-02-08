logo pulso
Sanae Takaichi triunfa en elecciones de Japón con apoyo de Trump

La coalición de gobierno en Japón, liderada por Sanae Takaichi, consigue una victoria aplastante en las elecciones generales

Por EFE

Febrero 08, 2026 06:10 p.m.
Sanae Takaichi triunfa en elecciones de Japón con apoyo de Trump

Miami (EE.UU.), 8 feb (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, felicitó este domingo a la primera ministra japonesa, la conservadora Sanae Takaichi, tras las previsiones de victoria de su partido en las elecciones generales celebradas hoy en el país nipón, y le deseó éxito para llevar a cabo su "agenda conservadora".

"Felicitaciones a la primera ministra Sanae Takaichi y a su coalición por su victoria aplastante en la importantísima votación de hoy. Es una líder muy respetada y popular", dijo Trump en su red Truth Social.

A las 23:00 hora en Japón (14:00 GMT) de este domingo, la televisión pública NHK afirmó que el Partido Liberal Democrático (PLD) de Takaichi y su socio de gobierno, el Partido de la Innovación de Japón (Ishin), se asegurarían al menos 310 escaños de los 465 en liza en la Cámara Baja, la más importante de las dos que conforman el Parlamento.

Trump resaltó en su mensaje que "fue un honor" respaldarla como candidata, y le deseó "mucho éxito en la implementación de su agenda conservadora de paz a través de la fortaleza".

"El maravilloso pueblo de Japón, que votó con tanto entusiasmo, siempre contará con mi firme apoyo", concluyó el presidente estadounidense.

A la vista de las proyecciones, la primera mujer en gobernar el país asiático prometió continuidad en el Gobierno.

Takaichi asumió el cargo de primera ministra en octubre del año pasado.

