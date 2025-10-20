Sarkozy comenzará a cumplir una condena de 5 años de prisión el martes

Nicolas Sarkozy se convertirá en el primer expresidente francés en la memoria reciente en ser encarcelado cuando comience una sentencia de cinco años el martes en la prisión La Santé de París.

Condenado por conspiración criminal en un esquema para financiar su campaña electoral de 2007 con fondos de Libia, Sarkozy mantiene su inocencia. Sin embargo, será admitido para cumplir su condena en una prisión que ha albergado a algunos de los reclusos más destacados desde el siglo XIX. Entre ellos se encuentran el capitán Alfred Dreyfus, condenado erróneamente por traición por ser judío, y el miliciano venezolano conocido como Carlos el Chacal, quien llevó a cabo varios ataques en suelo francés.

Sarkozy dijo al periódico Le Figaro que espera estar en confinamiento solitario, donde estaría alejado de todos los demás prisioneros por razones de seguridad. Otra posibilidad es que sea retenido en la sección para reclusos "vulnerables", conocida coloquialmente como la sección VIP.

Antiguos reclusos de La Santé describieron sus experiencias y lo que el expresidente podría esperar enfrentar. La prisión, que fue inaugurada en 1867, ha sido completamente renovada en los últimos años.

"No es Nicolas Sarkozy, presidente de la República, quien viene... Es un hombre y vivirá exactamente lo mismo que todos los demás", dijo a The Associated Press Pierre Botton, un exempresario convertido en autor que estuvo encarcelado en la sección vulnerable de La Santé entre 2020 y 2022 por malversación de fondos de una organización benéfica.

En un fallo sin precedentes, el juez de París dictaminó que Sarkozy comenzaría a cumplir su condena sin esperar a que se escuche su apelación, debido a "la gravedad de la alteración del orden público causada por el delito".

Sarkozy mantendrá la "cabeza alta"

El expresidente niega todo delito y protestó por la decisión de que debería ser encarcelado mientras espera la apelación.

"No tengo miedo de la prisión. Mantendré la cabeza alta, incluso frente a las puertas de La Santé", dijo Sarkozy al periódico La Tribune Dimanche. "Lucharé hasta el final".

La Tribune Dimanche informa que Sarkozy tiene su bolsa de prisión lista con ropa y diez fotos de su familia que se le permite llevar.

Sarkozy también dijo al periódico Le Figaro que llevaría tres libros, el máximo permitido, incluyendo "El Conde de Montecristo" en dos volúmenes y una biografía de Jesucristo. El héroe de "El Conde de Montecristo", del autor francés Alexandre Dumas, escapa de una prisión en una isla donde pasó 14 años antes de buscar venganza.

Uno de los hijos de Sarkozy, Louis, convocó a una manifestación el martes por la mañana en apoyo de su padre en el exclusivo barrio de París, donde Sarkozy vive con su esposa Carla Bruni-Sarkozy. La supermodelo convertida en cantante ha compartido fotos de los hijos de Sarkozy y canciones en su honor en sus redes sociales desde su condena.

Según el fallo, el Sarkozy, de 70 años, podrá presentar una solicitud de liberación al tribunal de apelaciones una vez que esté tras las rejas, y los jueces tendrán hasta dos meses para procesar la solicitud.

Celdas de 9 metros cuadrados

La Fiscalía Nacional Financiera informó a Sarkozy sobre los detalles de su detención el lunes pasado, pero los detalles no se han hecho públicos. El ministro de Justicia, Gérald Darmanin, confirmó que el exmandatario ingresará a La Santé el martes y que lo visitará personalmente para asegurarse de que se cumplan las condiciones de seguridad.

En la llamada sección VIP, Sarkozy podría tener su propia habitación en una de las 18 celdas idénticas de 9 metros cuadrados (96,8 pies cuadrados) en un ala separada de los reclusos generales.

Botton, quien dice conocer a Sarkozy desde hace décadas, expresó dudas de que al expresidente se le otorguen muchos privilegios especiales en prisión. "Incluso si eres presidente de la República, incluso si eres un hombre muy rico, no decides nada".

Basado en su propia experiencia dentro de La Santé, sobre la cual escribió el libro "QB4", Botton describió lo que Sarkozy podría esperar. Después de ser procesados, los convictos reciben un kit personal de los guardias y luego los llevan a sus celdas.

"Abrirán la celda, y (Sarkozy) descubrirá a dónde irá", dijo. Botton describió la celda en la que vivió en La Santé: "Una pequeña cama de 70 centímetros (2,4 pies) fijada al suelo, un plato caliente, un refrigerador de pago, una televisión de pago".

Dijo que las habitaciones de los reclusos en la sección VIP estaban equipadas con teléfonos fijos que pueden usar para hacer llamadas, las cuales son grabadas por las autoridades penitenciarias, pero no pueden recibir llamadas en la misma línea.

El impacto del encarcelamiento

Patrick Balkany, un amigo de larga data de Sarkozy que pasó cinco meses en La Santé por evasión fiscal en 2019-2020, describió las primeras horas de los reclusos recién admitidos.

"Le van a tomar una foto para hacerle una tarjeta, porque allí somos un número, ya no somos una persona con nombre", dijo a la radio RTL.

Luego, "si se le considera como cualquier otro recluso, se desviste y su ropa es registrada para asegurarse de que no tenga ningún objeto prohibido", agregó Balkany.

"La parte más difícil es cuando llegas a tu celda, es un shock", añadió.

Botton, también, recordó el shock que experimentó cuando su vida acomodada se desmoronó al ser enviado a prisión por primera vez. "Pasé por primera vez de mi mansión de 1.200 metros cuadrados a 9 metros cuadrados", dijo.

De tener 11 asistentes privados fuera de la prisión, se encontró limpiando una celda sucia cuando llegó, dijo. "Eso es lo que llamamos el shock del encarcelamiento".

"Cuando son las 7 de la tarde, estás en la cárcel, solo, y escuchas que todo está cerrado, estás solo", dice Botton. "Todo ha terminado. El juego ha terminado".