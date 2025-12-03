Scott Bessent propone requisito para presidentes de bancos regionales de la Reserva Federal

WASHINGTON (AP) — El secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo el miércoles que buscará un nuevo requisito para que los presidentes de los bancos regionales de la Reserva Federal vivan en sus distritos durante al menos tres años antes de asumir el cargo, una medida que podría otorgar a la Casa Blanca más poder sobre el banco central estadounidense, que es independiente.

En comentarios realizados en el DealBook Summit del New York Times, Bessent criticó a varios presidentes de los bancos regionales de la Fed, diciendo que no eran de los distritos que ahora representan, señalando "una desconexión con la estructura original" de la Fed.

Bessent dijo que tres de los 12 presidentes regionales tienen vínculos con Nueva York: dos trabajaron anteriormente en la Fed de Nueva York, mientras que un tercero trabajó en un banco de inversión de Nueva York.

"Entonces, ¿representan a su distrito?", preguntó. "Voy a empezar a abogar, de aquí en adelante, no retroactivamente, que los presidentes regionales de la Fed deben haber vivido en su distrito durante al menos tres años".

Bessent añadió que no estaba seguro de si el Congreso necesitaría intervenir en tal cambio. Según la ley actual, la junta de la Fed con sede en Washington, D.C., puede bloquear el nombramiento de los presidentes regionales.

"Creo que simplemente diríamos, a menos que alguien haya vivido en el distrito durante tres años, vamos a vetarlos", dijo Bessent.

Bessent ha intensificado sus críticas hacia los directivos de los bancos regionales que integran la Fed en las últimas semanas, después de que varios de ellos dejaron claro en una serie de discursos que se oponían a reducir las tasas de interés en la reunión de diciembre. El presidente Donald Trump ha criticado duramente a la Fed por no bajar su tasa de interés a corto plazo más rápidamente. Cuando el banco central reduce su tasa de interés, por lo general, con el tiempo disminuyen los costos de los préstamos para hipotecas, préstamos para automóviles y tarjetas de crédito.

La posibilidad de que la administración "vete" a los presidentes de los bancos regionales representaría otro intento del gobierno de ejercer más control sobre la Fed, una institución que tradicionalmente es independiente de la política diaria.

La labor de Reserva Federal es controlar la inflación y apuntalar el empleo estableciendo una tasa de interés a corto plazo que influye en los costos de los préstamos en toda la economía. Tiene una estructura complicada que incluye una junta de gobernadores de siete miembros con sede en Washington, así como 12 bancos regionales que abarcan distritos específicos del país.

Los siete gobernadores y el presidente de la Fed de Nueva York votan en cada decisión sobre la tasa de interés, mientras que cuatro de los 11 presidentes restantes votan de manera rotativa. Pero todos los presidentes participan en las reuniones del comité de fijación de tasas de interés.

Los presidentes regionales de la Fed son nombrados por juntas compuestas por líderes locales y de la comunidad empresarial.

Tres de los siete miembros de la junta de la Fed fueron nombrados por Trump, y el presidente está buscando destituir a la gobernadora Lisa Cook, lo que le daría un cuarto asiento y una mayoría. Sin embargo, Cook presentó una demanda para mantener su puesto, y la Corte Suprema ha dictaminado que puede permanecer en su asiento mientras se desarrolla la batalla legal.

Trump también está considerando un candidato para reemplazar al presidente Jerome Powell cuando termine su mandato en mayo. El fin de semana, el mandatario aseguró que "ya sabe a quién va a elegir", pero en una reunión del gabinete el martes dijo que anunciaría su elección hasta principios del próximo año. Muchos ven a su asesor económico, Kevin Hassett, como la elección más probable de Trump.

Los tres presidentes regionales citados por Bessent son todos nombramientos relativamente recientes. Lorie Logan fue nombrada presidenta de la Fed de Dallas en agosto de 2022, después de ocupar un puesto senior en la Fed de Nueva York como gerente de la cartera de varios billones de dólares de la Fed, compuesta principalmente por valores gubernamentales. Alberto Musalem se convirtió en presidente de la Fed de San Luis en abril de 2024, y de 2014 a 2017 fue vicepresidente ejecutivo en la Fed de Nueva York.

Beth Hammack fue nombrada presidenta de la Fed de Cleveland en agosto de 2024, después de una extensa carrera en Goldman Sachs.

Musalem es el único de los tres que actualmente vota sobre política monetaria y apoyó los recortes de tasas de la Fed en septiembre y octubre. Pero el mes pasado sugirió que, con la inflación elevada, la Reserva probablemente no pueda recortar mucho más.

Logan ha dicho que habría votado en contra del recorte de tasas de octubre si hubiera tenido un voto, mientras que Hammack ha dicho que la tasa clave de la Fed debería permanecer alta para combatir la inflación. Tanto Hammack como Logan votarán sobre decisiones de tasas el próximo año.

Bessent argumentó el mes pasado en una entrevista en CNBC que la función de los bancos regionales es trasmitir la perspectiva de sus distritos a las decisiones sobre las tasas de interés de la Fed y "romper el dominio de Nueva York" en la fijación de las tasas de interés.