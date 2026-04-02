Se derrumban las bolsas, aumentan el petróleo y el gas
El presidente Trump anunció ataques militares contra Irán, aumentando la tensión en los mercados internacionales.
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LONDRES, Inglaterra, abril 2 (ANSA/EL UNIVERSAL).- El petróleo se disparó y las
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acciones cayeron el jueves después de que Donald Trump amenazara con nuevos ataques contundentes contra Irán y no ofreciera ninguna solución para la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz.
Los inversores no quedaron impresionados con el discurso del presidente estadounidense a la nación, en el que volvió a instar a los países que dependen de esta vía marítima para el suministro de energía a que la reabran por sí mismos.
Si bien Trump dio a entender que Estados Unidos estaba "muy cerca" de lograr sus objetivos militares, prometió ataques "extremadamente duros" contra Irán en las próximas dos o tres semanas.
Teherán respondió advirtiendo a Estados Unidos e Israel que esperaran "acciones más aplastantes, más amplias y más destructivas".
El discurso pronunciado el miércoles por la noche en Estados Unidos atenuó las esperanzas de desescalada que habían impulsado los mercados. El crudo Brent del Mar del Norte, de referencia internacional, que había caído por debajo de los 100 dólares el barril antes del discurso de Trump, repuntó cerca de un ocho por ciento, superando los 109 dólares por barril.
La bolsa de Frankfurt perdió más de un dos por ciento, la de Milán 1,5 por ciento y la de París un uno por ciento en las operaciones de mediodía del jueves. Londres bajó apenas un 0,2%, impulsado por las ganancias de alrededor del 3% en las acciones de las gigantes energéticas BP y Shell.
Analistas coinciden en que en el discurso de Trump no hubo ninguna señal de que Estados Unidos busque una salida inminente de la guerra.
El dólar, considerado un activo refugio, se apreció con fuerza frente a sus principales rivales. Las bolsas asiáticas tuvieron dificultades, con Tokio cerrando con una caída superior al 2%, y Hong Kong y Shanghái también a la baja.
Los mercados han sufrido una enorme volatilidad desde que Estados Unidos e Israel iniciaron la guerra contra Irán el 28 de febrero, con Trump dando marcha atrás con frecuencia tras sus declaraciones políticas.
La República Islámica ha negado las afirmaciones de Trump de que Washington y Teherán mantenían conversaciones de paz, insistiendo en que el estrecho de Ormuz permanecerá cerrado a sus "enemigos".
El jueves, Gran Bretaña acogió una reunión con la participación de unas 35 naciones para debatir la reapertura de la vía marítima, por donde normalmente transita una quinta parte del petróleo mundial.
El director gerente del Banco Mundial, Paschal Donohoe, expresó su preocupación por el impacto económico global de la crisis. "Nos preocupa enormemente el efecto que esto tendrá en la inflación, el empleo y la seguridad alimentaria", declaró. El Banco colabora con el Fondo Monetario Internacional y la Agencia Internacional de Energía para coordinar las respuestas de ayuda.
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