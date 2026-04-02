Se derrumban las bolsas, aumentan el petróleo y el gas

LONDRES

, Inglaterra, abril 2 (ANSA/EL UNIVERSAL).- Ely las

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el jueves después de queamenazara con nuevos ataques contundentes contra Irán y no ofreciera ninguna solución para la reapertura del estratégicoLos inversores no quedaron impresionados con elestadounidense a la nación, en el que volvió a instar a los países que dependen de esta vía marítima para el suministro de energía a que la reabran por sí mismos.Si bien Trump dio a entender queestaba "" de lograr sus, prometió ataques "extremadamente duros" contra Irán en las próximas dos o tres semanas.respondió advirtiendo aque esperaran "acciones más aplastantes, más amplias y más destructivas".Elpronunciado el miércoles por la noche enatenuó las esperanzas de desescalada que habían impulsado los. Eldel Mar del Norte, de referencia internacional, que había caído por debajo de los 100 dólares el barril antes delde Trump,de un ocho por ciento, superando los 109 dólares por barril.Laperdió más de un dos por ciento, la de1,5 por ciento y la deun uno por ciento en las operaciones de mediodía del jueves.bajó apenas un 0,2%, impulsado por lasde alrededor del 3% en las acciones de las gigantes energéticascoinciden en que en elde Trump no hubode quebusque unade la guerra.El, considerado uncon fuerza frente a sus principales rivales. Lastuvieron dificultades, concerrando con unaal 2%, y Hong Kong y Shanghái también a la baja.Loshan sufrido una enormedesde queiniciaron la guerra contra Irán el 28 de febrero, con Trump dando marcha atrás con frecuencia tras sus declaraciones políticas.Laha negado las afirmaciones de Trump de que Washington ymantenían conversaciones de paz, insistiendo en que elpermanecerá cerrado a sus "enemigos".El jueves,acogió unacon la participación de unaspara debatir la reapertura de la vía marítima, por donde normalmente transita una quinta parte del petróleo mundial.El director gerente del, expresó su preocupación por el impacto económico global de la crisis. "Nos preocupa enormemente el efecto que esto tendrá en la inflación, el empleo y la seguridad alimentaria", declaró. El Banco colabora con el Fondo Monetario Internacional y la Agencia Internacional de Energía para coordinar las respuestas de ayuda.