Ataques a Irán podrían durar más de 5 semanas: Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que los ataques contra Irán fueron la "última y mejor oportunidad" para detener el rápido desarrollo del programa de misiles de Teherán y eliminar las "amenazas intolerables" al país norteamericano.

Donald Trump defiende la operación Furia Épica

Sobre la duración de la operación, afirmó que durará el tiempo que sea necesario.

"Sea cual sea el tiempo, está bien, lo que sea necesario, siempre lo haremos y lo hemos hecho desde el principio; proyectábamos entre cuatro y cinco semanas, pero tenemos capacidad para ir mucho más allá de eso", dijo durante un evento en la Casa Blanca.

El mandatario insistió en que la operación Furia Épica era necesaria. "Estamos garantizando que el promotor número del terrorismo NUNCA puede obtener un arma nuclear".

Contexto y justificación de los ataques

En su primera comparecencia en vivo tras el inicio el sábado de la Operación Furia Épica contra objetivos iraníes y que acabó con la vida del líder supremo, Ali Jamenei, Trump insistió en que la República Islámica "ya contaba con misiles capaces de alcanzar Europa y nuestras bases, tanto locales como extranjeras, y pronto tendría misiles capaces de alcanzar nuestro hermoso Estados Unidos".

"El programa de misiles balísticos convencionales del régimen crecía rápida y drásticamente, lo que representaba una amenaza muy clara y colosal para Estados Unidos y nuestras fuerzas estacionadas en el extranjero", advirtió Trump, que ha usado una inminente acción militar iraní para justificar los ataques conjuntos con Israel.

Según el presidente estadounidense, Irán buscaba proteger "su desarrollo de armas nucleares".

"Esta era nuestra última y mejor oportunidad para lanzar el ataque que estamos llevando a cabo ahora y eliminar las amenazas intolerables que plantea este régimen enfermo y siniestro", insistió en el evento, realizado en la Casa Blanca.