Se extiende ola de frío por Europa

LONDRES.- Miles de hogares y negocios en el norte de Francia y el sur de Inglaterra estaban sin electricidad la mañana del viernes, y los residentes enfrentaron retrasos generalizados en los viajes, provocados por los fuertes vientos, lluvia y nieve causados en la región por una tormenta proveniente del Atlántico

El sistema de baja presión, bautizado como tormenta Goretti, azotó las Islas Sorlingas durante la noche, con ráfagas de viento de hasta 159 km/h (99 mph) registradas en el archipiélago situado en el extremo suroeste de Inglaterra. Autoridades del gobierno local informaron sobre carreteras bloqueadas, edificios inestables y cortes de energía que dejaron a algunas personas sin agua.

Más de 57.000 personas estaban sin electricidad en el suroeste de Inglaterra, Midlands y Gales, según National Grid, que gestiona la red de transmisión eléctrica del país.

A medida que la tormenta se desplazaba por Reino Unido, chocó con una masa de aire ártico existente, provocando nevadas en las zonas del norte y fuertes lluvias al sur.

Eso extendió las condiciones difíciles en el norte de Escocia, donde las máquinas quitanieves han trabajado horas extras para mantener las carreteras abiertas tras la caída de más de medio metro (alrededor de 20 pulgadas) de nieve a principios de la semana. Más de 250 escuelas en toda Escocia cerraron el viernes, y algunas entraban en su quinto día de cierre consecutivo.

National Rail advirtió a las personas de todo Reino Unido que verifiquen antes de viajar, ya que la tormenta había interrumpido los servicios en Inglaterra, Escocia y Gales. El Aeropuerto de Birmingham, que cerró brevemente debido a la nieve, informó que había reabierto con "operaciones de pista reducidas".

Las interrupciones se producen después de que la Oficina Meteorológica, el servicio meteorológico nacional de Gran Bretaña, emitiera una inusual advertencia meteorológica roja, la más alta, en el suroeste de Inglaterra para la noche del jueves.

Las advertencias rojas se emiten cuando el pronosticador considera que es "muy probable" que haya condiciones que pongan en riesgo la vida.

Fuertes ráfagas de viento en Francia

Los fuertes vientos de la tormenta Goretti también azotaron el noroeste de Francia el viernes.

No se reportaron daños importantes, pero alrededor de 320.000 hogares seguían sin electricidad al mediodía, una disminución con respecto a los 380.000 anteriores, según el operador nacional de la red eléctrica Enedis. La mayoría de las cortes se concentraron en la región de Normandía.