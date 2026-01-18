Se manifiestan estudiantes en Serbia vs. corrupción

NOVI SAD, Serbia.- Miles de personas se manifestaron el sábado en Serbia mientras estudiantes universitarios anunciaban una nueva etapa en su lucha contra el mandato del presidente Aleksandar Vucic, después de encabezar más de un año de multitudinarias protestas que sacudieron su gobierno autocrático en el país balcánico.

En Novi Sad los manifestantes gritaban consignas "ladrones" mientras acusaban al gobierno de una corrupción desenfrenada que, según ellos, también condujo a una tragedia en una estación de tren de la ciudad en noviembre de 2024, la cual cobró la vida de 16 personas y desencadenó el movimiento nacional por el cambio.

Vucic se ha negado a programar la elección anticipada inmediata que exigen los estudiantes. Cientos de personas han sido detenidas, han perdido su empleo o enfrentando presión por su oposición al gobierno, de acuerdo a reportes.

Los estudiantes universitarios dijeron el sábado a la multitud en Novi Sad que después de las protestas del año pasado, ahora ofrecerán soluciones al gobierno de Vucic. Propusieron, como primeros pasos, que se prohíba a funcionarios corruptos participar en la política e investigar su riqueza.

La protesta lleva el nombre de "Lo que significará la victoria". Los estudiantes señalaron el mes pasado que habían recolectado alrededor de 400.000 firmas de apoyo.

Vucic llegó al poder hace más de una década con la promesa de llevar a Serbia a la Unión Europea. Pero desde entonces ha fortalecido sus lazos con Rusia y China, al tiempo que enfrenta acusaciones de restringir las libertades democráticas en Serbia y permitir el fortalecimiento de la corrupción y el crimen organizado.