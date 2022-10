Se requieren acciones de comunidad internacional: UE sobre Ucrania

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 26 (EL UNIVERSAL).- La comunidad internacional debe tomar acciones, más allá de sólo pronunciamientos por la invasión de Rusia a Ucrania, señaló Peter Stano, vocero del Alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad.

En un encuentro con prensa mexicana, el funcionario afirmó que continuarán con las sanciones en contra del gobierno ruso hasta que no detengan la intervención militar en Ucrania.

"No podemos forzar a nadie a aplicar sanciones. No sé cuántos negocios y tratos tengan entre México y Rusia. No le estamos pidiendo a nuestros compañeros que apliquen sanciones, pero que lo hagan si pueden porque necesitamos mostrar la compañía de la comunidad internacional", apuntó.

"Condenar es bueno moralmente, pero el seguimiento con acciones es aún mejor porque haces ver a esa persona que lo dices en serio", añadió Stano.

El portavoz también aseguró que la Unión Europea está dispuesta a aumentar las sanciones contra Rusia hasta donde sea posible, sin generar afectaciones en los países miembros.

"Todas las sanciones son progresivas, significa que tienen un desarrollo. Nosotros las aumentamos si vemos una escalada del conflicto. Cuando detengan la invasión y dejen territorio ucraniano, retiraremos las sanciones, pero sólo vemos aumento del conflicto", expuso.

Pese a las medidas, el vocero reconoció que "sólo Putin puede detener esto".

"Necesitamos que Ucrania gane esta guerra, están peleando por nosotros; por nuestra seguridad, libertad y nuestros principios", subrayó el funcionario.

Stano aclaró que no enviarían tropas para defender territorio ucraniano, a menos que exista un ataque directo a algún país integrante de la UE.