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Se reúnen presidentes de Venezuela y Paraguay

Por AP

Septiembre 20, 2026 03:00 a.m.
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Se reúnen presidentes de Venezuela y Paraguay
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      Caracas, Ven.- Los presidentes de Venezuela, Delcy Rodríguez, y de Paraguay, Santiago Peña, mantuvieron un encuentro oficial en Caracas en lo que constituyó el primer acercamiento de cara a la normalización de relaciones bilaterales, rotas a inicios del año pasado.

      En un acto protocolar, Peña y el canciller Rubén Ramírez fueron recibidos por Rodríguez en el Palacio de Miraflores.

      Durante la cita, se dialogó sobre el intercambio comercial, la atención consular a los ciudadanos de ambos países, así como temas energéticos y "compromisos financieros pendientes", informó la presidencia venezolana en un comunicado.

      Según mencionó la víspera el canciller paraguayo, el encuentro constituye el "inicio de un diálogo" orientado al restablecimiento de relaciones diplomáticas o consulares. No se ha fijado una fecha para la eventual reapertura de embajadas.

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      Los lazos entre Caracas y Asunción se fracturaron 2025, luego que el gobierno paraguayo reconoció a Edmundo González como presidente electo en los cómics de 2024, y el organismo electoral declaró ganador al ahora defenestrado expresidente Nicolás Maduro , en medio de las denuncias de la oposición de un supuesto "fraude electoral".

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